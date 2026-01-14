ETV Bharat / Videos

جموں میں سیکورٹی ریویو اجلاس منعقد - JAMMU SECURITY REVIEW MEETING

جموں میں سیکورٹی ریویو اجلاس منعقد (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 14, 2026 at 7:13 PM IST

جموں: جموں کے کنونشن سینٹر میں بدھ کو مرکزی داخلہ سیکریٹری گووند موہن کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطحی سیکورٹی جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں میں خفیہ اداروں اور ایجنسیز کے علاوہ جموں و کشمیر انتظامیہ، پولیس اور نیم فوجی دستوں کے اعلیٰ افسران نے بھی شرکت کی۔

اجلاس میں جموں و کشمیر کی مجموعی سیکورٹی صورتحال بالخصوص لائن آف کنٹرول اور آئی بھی پر پاکستانی ڈرونز اور یو اے ویز کے ذریعے دراندازی کی کوششوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران انسداد دراندازی اقدامات اور سیکورٹی گرڈ کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا تاہم میٹنگ کے حوالہ سے حکومت کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔

