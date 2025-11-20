کشمیر کے اسپتالوں میں پولیس چھاپے، لاکرز کی لی گئی تلاشی - KASHMIR HOSPITALS POLICE RAID
Published : November 20, 2025 at 5:33 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) : دہلی کے لال قلعہ دھماکے اور کچھ روز قبل گورنمنٹ میڈیکل کالج (GMC) اننت ناگ سے ہتھیار کی برآمدگی کے بعد جموں کشمیر پولیس نے جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ اور سرینگر کے مختلف اسپتالوں، میڈیکل کالجز میں چھاپے مارے۔
پولیس نے اسپتال انتظامیہ کے ہمراہ ان اسپتالوں میں مختلف شعبوں میں تعینات ڈاکٹروں، نیم طبی عملے اور دیگر اسٹاف ممبران کے لاکرز چیک کیے اور کمروں وغیرہ کی بھی اچانک اور تفصیلی جانچ کی۔
گورنمنٹ میڈیکل کالج و اسپتال اننت ناگ، سرینگر کے گورنمنٹ میڈیکل کالج اور ایس ایم ایچ ایس اسپتال کے علاوہ سکمز صورہ میں یہ کارروائیاں بدھ کو انجام دی گئیں۔ پولیس حکام کے مطابق یہ کارروائی سکیورٹی اور تفتیشی نظام کو مزید وسعت دینے کے لیے انجام دی جا رہی ہے۔
