ETV Bharat / Videos

پولیس کی جانب سے پلوامہ میں تین روزہ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا آغاز - PULWAMA WOMEN BADMINTON TOURNAMENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 24, 2025 at 5:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

پلوامہ (سید عادل مشتاق) : خواتین اسپورٹس کو فروغ دینے کے لیے پلوامہ پولیس نے تین روزہ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا آغاز کیا ہے۔ ٹورنامنٹ میں ضلع کے مختلف تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والی کل 8 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ اور فاتح ٹیم کو 7000 روپے اور ٹرافی جبکہ رنر اپ ٹیم کو بھی 4000 روپے اور ٹرافی دی جائے گی۔

منتظمین کا کہنا ہے کہ یہ ٹورنامنٹ ’’خواتین کی کھیل صلاحیتوں کو نکھارنے، انہیں بہتر ماحول اور پلیٹ فارم مہیا کرنے کی غرض سے منعقد کیا جا رہا ہے تاکہ خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ کھیل کے میدان میں اپنی صلاحیتیں نکھار سکیں اور اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا سکیں۔‘‘  

کھیل میں شریک مقامی طالبہ نے پلوامہ پولیس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس طرح کے ٹورنامنٹس مستقبل میں منعقد کرنے کی اپیل کی۔

پلوامہ (سید عادل مشتاق) : خواتین اسپورٹس کو فروغ دینے کے لیے پلوامہ پولیس نے تین روزہ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا آغاز کیا ہے۔ ٹورنامنٹ میں ضلع کے مختلف تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والی کل 8 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ اور فاتح ٹیم کو 7000 روپے اور ٹرافی جبکہ رنر اپ ٹیم کو بھی 4000 روپے اور ٹرافی دی جائے گی۔

منتظمین کا کہنا ہے کہ یہ ٹورنامنٹ ’’خواتین کی کھیل صلاحیتوں کو نکھارنے، انہیں بہتر ماحول اور پلیٹ فارم مہیا کرنے کی غرض سے منعقد کیا جا رہا ہے تاکہ خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ کھیل کے میدان میں اپنی صلاحیتیں نکھار سکیں اور اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا سکیں۔‘‘  

کھیل میں شریک مقامی طالبہ نے پلوامہ پولیس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس طرح کے ٹورنامنٹس مستقبل میں منعقد کرنے کی اپیل کی۔

For All Latest Updates

TAGGED:

GIRLS BADMINTON TOURNAMENT
PULWAMA SPORTS
POLICE BADMINTON TOURNAMENT
KASHMIR SPORTS FOR WOMEN
PULWAMA WOMEN BADMINTON TOURNAMENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

اسی موضوع پر

ا

بجلی فیس میں اضافہ عوام کش فیصلہ: وحید پرہ

November 22, 2025 at 4:24 PM IST
میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق جامع مسجد سرینگر میں خطبہ جمعہ کے دوران

کشمیریوں کے تحفظ کو یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری: میرواعظ کشمیر

November 21, 2025 at 8:42 PM IST
ایل جی منوج سنہا

منوج سنہا نے کیا پاکستانی گولہ باری سے متاثرہ کنبوں کے لئے خصوصی پیکیج کا اعلان

November 21, 2025 at 4:30 PM IST
محبوبہ مفتی

محبوبہ مفتی نے کی دہلی بم دھماکے میں جاں بحق کشمیری شہری کے لواحقین سے ملاقات

November 20, 2025 at 9:01 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.