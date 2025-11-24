پولیس کی جانب سے پلوامہ میں تین روزہ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا آغاز - PULWAMA WOMEN BADMINTON TOURNAMENT
Published : November 24, 2025 at 5:17 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : خواتین اسپورٹس کو فروغ دینے کے لیے پلوامہ پولیس نے تین روزہ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا آغاز کیا ہے۔ ٹورنامنٹ میں ضلع کے مختلف تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والی کل 8 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ اور فاتح ٹیم کو 7000 روپے اور ٹرافی جبکہ رنر اپ ٹیم کو بھی 4000 روپے اور ٹرافی دی جائے گی۔
منتظمین کا کہنا ہے کہ یہ ٹورنامنٹ ’’خواتین کی کھیل صلاحیتوں کو نکھارنے، انہیں بہتر ماحول اور پلیٹ فارم مہیا کرنے کی غرض سے منعقد کیا جا رہا ہے تاکہ خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ کھیل کے میدان میں اپنی صلاحیتیں نکھار سکیں اور اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا سکیں۔‘‘
کھیل میں شریک مقامی طالبہ نے پلوامہ پولیس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس طرح کے ٹورنامنٹس مستقبل میں منعقد کرنے کی اپیل کی۔
