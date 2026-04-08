محبوبہ مفتی نے ایران–امریکہ جنگ بندی کا کیا خیرمقدم، پائیدار امن کے لیے سفارتکاری کی حمایت کی - MEHBOOBA MUFTI WELCOMES CEASEFIRE

محبوبہ مفتی سرینگر میں پریس بریفنگ کے دوران (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 8, 2026 at 8:06 PM IST

سرینگر (جاوید ڈار):  سرینگر میں بدھ کو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی نے ایران - امریکہ کے درمیان دو ہفتوں کی جنگ بندی کا خیرمقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ "یہ اقدام خطے میں طویل مدتی امن اور استحکام کا باعث بنے گا۔"

سرینگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا کہ "یہ عارضی جنگ بندی بظاہر شدید سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے، جس میں پاکستان نے کشیدگی کم کرنے اور فریقین کے درمیان بات چیت کو فروغ دینے میں ثالثی کا اہم کردار ادا کیا ہے۔" انہوں نے زور دیا کہ "پاکستان کی شمولیت عالمی تنازعات کے حل میں علاقائی تعاون کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے،" اور کہا کہ "مکالمہ اور مسلسل سفارتی روابط ہی آگے بڑھنے کا واحد مؤثر راستہ ہیں۔"

