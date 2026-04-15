منوج سنہا نے کی رامبن میں منشیات مخالف ریلی کی قیادت - ANTI DRUG RALLY RAMBAN
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 15, 2026 at 7:34 PM IST
رامبن (نواز رونیال ): جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے صوبہ جموں کے رامبن ضلع میں میں بدھ کو منشیات مخالف ریلی میں شرکت کی۔ قبل ازیں انہوں نے منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جموں کشمیر میں منشیات فروشی کے پھیلاؤ کے لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا۔
منوج سنہا نے کہا: "سرحد پار سے منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کو ختم کرنے کے لیے اب جموں کشمیر میں قانون کی پوری طاقت استعمال ہوگی۔" انہوں نے منشیات فروشوں کے رہائشی ڈھانچوں کو منہدم کرنے، جائیداد کی ضبطی اور آدھار کارڈ جیسے اہم دستاویز کو منسوخ کرنے کی وارننگ دی۔
