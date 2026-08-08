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جموں کشمیر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سنجیو کمار  نے کیا شوپیاں کا دورہ - چیف جسٹس سنجیو کمار

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جموں کشمیر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سنجیو کمار  نے کیا شوپیاں کا دورہ (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 8, 2026 at 4:25 PM IST

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شوپیاں ( شاہد ٹاک):  ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ کے قائم مقام چیف جسٹس، جسٹس سنجیو کمار، نے ہفتہ کو شوپیاں  ضلع کا دورہ کیا جہاں انہوں نے نیشنل لیگل سروسز اتھارٹی (NALSA) کی جانب سے نالسا سمواد اسکیم 2025 کے عنوان سے منعقدہ ایک آگاہی پروگرام میں شرکت کی۔

پروگرام میں جہاں کورٹ سے وابستہ مختلف افسران اور وکلاء نے شرکت کی وہیں ضلع انتظامیہ سے وابستہ افسران، سیاسی رہنماؤں سمیت مقامی طلبہ و سیول سوسائٹی کے نمائندوں کے علاوہ مختلف طبقہ ہائے فکر سے وابستہ افراد نے شرکت کی جس پر  چیف جسٹس نے اطمینان کا اظہار کیا۔

آگاہی پروگرام کے دوران مدعو کیے گئے مقررین نے قانونی بیداری، شہریوں کو حاصل مفت قانونی امداد کے حق اور ہر شہری تک انصاف کی رسائی سے متعلق مختلف امور پر روشنی ڈالی گئی۔

شوپیاں ( شاہد ٹاک):  ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ کے قائم مقام چیف جسٹس، جسٹس سنجیو کمار، نے ہفتہ کو شوپیاں  ضلع کا دورہ کیا جہاں انہوں نے نیشنل لیگل سروسز اتھارٹی (NALSA) کی جانب سے نالسا سمواد اسکیم 2025 کے عنوان سے منعقدہ ایک آگاہی پروگرام میں شرکت کی۔

پروگرام میں جہاں کورٹ سے وابستہ مختلف افسران اور وکلاء نے شرکت کی وہیں ضلع انتظامیہ سے وابستہ افسران، سیاسی رہنماؤں سمیت مقامی طلبہ و سیول سوسائٹی کے نمائندوں کے علاوہ مختلف طبقہ ہائے فکر سے وابستہ افراد نے شرکت کی جس پر  چیف جسٹس نے اطمینان کا اظہار کیا۔

آگاہی پروگرام کے دوران مدعو کیے گئے مقررین نے قانونی بیداری، شہریوں کو حاصل مفت قانونی امداد کے حق اور ہر شہری تک انصاف کی رسائی سے متعلق مختلف امور پر روشنی ڈالی گئی۔

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TAGGED:

JAMMU KASHMIR HIGH COURT
CHIEF JUSTICE SANJEEV KUMAR
KASHMIR
چیف جسٹس سنجیو کمار
JK HIGH COURT CHIEF JUSTICE

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