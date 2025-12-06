جموں کشمیر کے سرکاری اسکولوں میں رول بڑھ رہا ہے: وزیر تعلیم - SAKINA ITOO
Published : December 6, 2025 at 4:27 PM IST
پلوامہ : جموں و کشمیر کی وزیر تعلیم سكينہ ایتو نے ہفتہ کو پلوامہ ضلع کے ہائر سیکنڈری اسکول ہال پلوامہ کی سالانہ تقریب میں شرکت کی اور طلبہ سے خطاب کیا۔
اس موقع پر منعقدہ تقریب کے دوران سکینہ ایتو نے کہا: ’’جموں و کشمیر حکومت سرکاری اسکولوں میں رول بڑھانے اور ہر طالب علم کو معیاری اور مفت تعلیم فراہم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھا رہی ہے۔‘‘
انہوں نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت یونین ٹیریٹری جموں و کشمیر میں تعلیمی شعبے کی جدید کاری کے لیے سنجیدہ اور ٹھوس اقدامات اٹھا رہی ہے۔
میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے وزیر تعلیم ایتو نے تسلیم کیا کہ گورنمنٹ اسکولوں میں طلبہ کا رول تیزی سے بڑھ رہا ہے تاہم انہوں نے ان اعداد و شمار کو مزید مستحکم بنانے کے لیے تعلیمی نظام میں اصلاحات اور جدید انفراسٹرکچر کی فراہمی کو یقینی بنائے جانے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت اس کے لئے ٹھوس اقدامات اٹھا رہی ہے۔
