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محبوبہ مفتی نے ایمز اونتی پورہ کا کا دورہ کیا - MEHBOOBA MUFTI AIIMS AWANTIPORA

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محبوبہ مفتی (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 5, 2026 at 6:36 PM IST

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پلوامہ : پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے جمعہ کو ضلع پلوامہ کے اونتی پورہ علاقے میں زیر تعمیر ایمز (AIIMS) اسپتال سائٹ کا دورہ کرکے جاری کام کاج کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ایمز عہدیداروں کے علاوہ مقامی ایم ایل ایز - وحید پرہ اور رفیق نائیک- بھی محبوبہ مفتی کے ہمراہ تھے۔

ایمز عہدیداروں نے محبوبہ مفتی کو جاری کام کاج کے بارے میں آگاہ کیا جس پر محبوبہ مفتی نے اطمینان کا اظہار کیا۔ 

محبوبہ مفتی نے اس اسپتال کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے نہ صرف جنوبی کشمیر کے سبھی اضلاع میں رہائش پذیر لوگوں کو بہتر اور معیاری طبی خدمات فراہم ہوں گے بلکہ مقامی سطح پر روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔

پلوامہ : پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے جمعہ کو ضلع پلوامہ کے اونتی پورہ علاقے میں زیر تعمیر ایمز (AIIMS) اسپتال سائٹ کا دورہ کرکے جاری کام کاج کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ایمز عہدیداروں کے علاوہ مقامی ایم ایل ایز - وحید پرہ اور رفیق نائیک- بھی محبوبہ مفتی کے ہمراہ تھے۔

ایمز عہدیداروں نے محبوبہ مفتی کو جاری کام کاج کے بارے میں آگاہ کیا جس پر محبوبہ مفتی نے اطمینان کا اظہار کیا۔ 

محبوبہ مفتی نے اس اسپتال کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے نہ صرف جنوبی کشمیر کے سبھی اضلاع میں رہائش پذیر لوگوں کو بہتر اور معیاری طبی خدمات فراہم ہوں گے بلکہ مقامی سطح پر روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔

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TAGGED:

AIIMS
KASHMIR
MEHBOOBA MUFTU
ایمز اونتی پورہ
MEHBOOBA MUFTI AIIMS AWANTIPORA

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ETV Bharat Urdu Team

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