بھارت پاکستان مذاکرات پر آر ایس ایس لیڈر کے بیان کا محبوبہ مفتی نے کیا خیر مقدم - MEHBOOBA ON INDIA PAKISTAN TALKS

محبوبہ مفتی (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 13, 2026 at 6:37 PM IST

جموں: جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے ایک بار پھر پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی حمایت کرتے ہوئے اسے "کشمیر مسئلے" کا واحد حل قرار دیا۔پی ڈی پی  صدر محبوبہ مفتی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بھارت اور پاکستان کے مابین گزشتہ تین ماہ سے خفیہ طور پر بات چیت جاری ہے۔ 

محبوبہ نے آر ایس ایس کے جنرل سیکریٹری دتاتریہ ہوسابلے  کے اُس بیان کا خیر مقدم کیا  جس میں بھارت اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کی حمایت کی گئی تھی۔

میڈیا نمائندوں کے ساتھ  بات کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا: "گزشتہ تین ماہ سے پاکستان کے ساتھ خاموشی سے پس پردہ خفیہ مذاکرات چل رہے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ریٹائرڈ سفارتکار، ریٹائرڈ جنرل اور دیگر لوگ بیرون ملک جا کر پاکستانیوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں؟"

