یومیہ اجرت پر کام کر رہے عارضی ملازمین کا سرینگر میں احتجاج - DAILYWAGERS STAGED PROTEST
Published : February 12, 2026 at 7:04 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار): جموں و کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سرینگر میں جمعرات کو کنٹریکچول اور یومیہ اجرت پر کام کر رہے سینکڑوں عارضی ملازمین نے اپنے اہل خانہ خاص کر کمسن بچوں کے ہمراہ شیرِ کشمیر پارک پولو ویو، سرینگر میں احتجاج کیا۔
ملازمین یونین - ایمپلائز جوائنٹ ایکشن کمیٹی (ای جے اے سی) - کے عہدیداروں کے مطابق عارضی ملازمین کی مستقلی کے مطالبے کے لئے احتجاجی مظاہرہ منعقد کیا گیا۔
ای جے اے سی کے عہدیداروں نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: ’’احتجاج میں شرکت اس بات کی غماز ہے کہ یہ جدوجہد صرف ملازمین تک ہی محدود نہیں بلکہ ان کے کنبوں، بالخصوص نئی نسل کی تعلیم اور مستقبل پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے۔‘‘
انہوں نے مزید کہا: ’’یہ جدوجہد اُس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ ہر ایک عارضی ملازم کو انصاف نہیں مل جاتا۔‘‘ انہوں نے چیف سیکریٹری کی سربراہی میں قائم کمیٹی کی مستقلی سے متعلق رپورٹ اسمبلی میں پیش کیے جانے سے قبل ای جے اے سی کے تحفظات دور کیے جانے کا مطالبہ کیا۔
