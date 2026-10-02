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جموں کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن کے عہدیدار وادی کرکٹ کی واپسی سے پر جوش

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جموں کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن کے عہدیدار وادی کرکٹ کی واپسی سے پر جوش (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : October 2, 2026 at 5:04 PM IST

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سرینگر: جموں کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن (جے کے سی اے) نے پہلی مرتبہ کشمیر میں "ایرانی کپ" کی میزبانی کیے اور اور اس دوران عہدیداروں نے نوجوان کرکٹ کھلاڑیوں پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ساتھ ہی ایسوسی ایشن نے "ریڈ بال کرکٹ" کھیل رہے کھلاڑیوں کی بہتر تیاری کے لیے لانگ فارمیٹ یعنی تھری، فور اینڈ فائیوو ڈے کرکٹ کے انعقاد کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔

جموں کشمیر کرکٹ ایسوسی ایسین کے سی ای او، بریگیڈیئر (ر) انیل گپتا نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "کرکٹ ٹیم کامیابی کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ میچ کے ابتدائی مرحلے کی بنیاد پر فی الوقت کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ  کرکٹ ایک غیر یقینی امکانات کا کھیل ہے، آخری وقت یا آخری بال تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔" انہوں نے کہا کہ "ہم نے ٹیم کو جیت کے لیے تیار کیا ہے اور ٹیم بھی جیتنے کے لیے ہی کھیل رہی ہے۔ آگے کیا ہوگا، یہ وقت بتائے گا۔"

سرینگر: جموں کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن (جے کے سی اے) نے پہلی مرتبہ کشمیر میں "ایرانی کپ" کی میزبانی کیے اور اور اس دوران عہدیداروں نے نوجوان کرکٹ کھلاڑیوں پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ساتھ ہی ایسوسی ایشن نے "ریڈ بال کرکٹ" کھیل رہے کھلاڑیوں کی بہتر تیاری کے لیے لانگ فارمیٹ یعنی تھری، فور اینڈ فائیوو ڈے کرکٹ کے انعقاد کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔

جموں کشمیر کرکٹ ایسوسی ایسین کے سی ای او، بریگیڈیئر (ر) انیل گپتا نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "کرکٹ ٹیم کامیابی کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ میچ کے ابتدائی مرحلے کی بنیاد پر فی الوقت کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ  کرکٹ ایک غیر یقینی امکانات کا کھیل ہے، آخری وقت یا آخری بال تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔" انہوں نے کہا کہ "ہم نے ٹیم کو جیت کے لیے تیار کیا ہے اور ٹیم بھی جیتنے کے لیے ہی کھیل رہی ہے۔ آگے کیا ہوگا، یہ وقت بتائے گا۔"

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TAGGED:

JAMMU KASHMIR CRICKET
IRANI CUP 2026
KASHMIR CRICKET
جموں کشمیر کرکٹ
JAMMU KASHMIR CRICKET ASSOCIATION

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