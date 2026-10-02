جموں کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن کے عہدیدار وادی کرکٹ کی واپسی سے پر جوش
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 2, 2026 at 5:04 PM IST
سرینگر: جموں کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن (جے کے سی اے) نے پہلی مرتبہ کشمیر میں "ایرانی کپ" کی میزبانی کیے اور اور اس دوران عہدیداروں نے نوجوان کرکٹ کھلاڑیوں پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ساتھ ہی ایسوسی ایشن نے "ریڈ بال کرکٹ" کھیل رہے کھلاڑیوں کی بہتر تیاری کے لیے لانگ فارمیٹ یعنی تھری، فور اینڈ فائیوو ڈے کرکٹ کے انعقاد کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔
جموں کشمیر کرکٹ ایسوسی ایسین کے سی ای او، بریگیڈیئر (ر) انیل گپتا نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "کرکٹ ٹیم کامیابی کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ میچ کے ابتدائی مرحلے کی بنیاد پر فی الوقت کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کرکٹ ایک غیر یقینی امکانات کا کھیل ہے، آخری وقت یا آخری بال تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔" انہوں نے کہا کہ "ہم نے ٹیم کو جیت کے لیے تیار کیا ہے اور ٹیم بھی جیتنے کے لیے ہی کھیل رہی ہے۔ آگے کیا ہوگا، یہ وقت بتائے گا۔"
سرینگر: جموں کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن (جے کے سی اے) نے پہلی مرتبہ کشمیر میں "ایرانی کپ" کی میزبانی کیے اور اور اس دوران عہدیداروں نے نوجوان کرکٹ کھلاڑیوں پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ساتھ ہی ایسوسی ایشن نے "ریڈ بال کرکٹ" کھیل رہے کھلاڑیوں کی بہتر تیاری کے لیے لانگ فارمیٹ یعنی تھری، فور اینڈ فائیوو ڈے کرکٹ کے انعقاد کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔
جموں کشمیر کرکٹ ایسوسی ایسین کے سی ای او، بریگیڈیئر (ر) انیل گپتا نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "کرکٹ ٹیم کامیابی کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ میچ کے ابتدائی مرحلے کی بنیاد پر فی الوقت کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کرکٹ ایک غیر یقینی امکانات کا کھیل ہے، آخری وقت یا آخری بال تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔" انہوں نے کہا کہ "ہم نے ٹیم کو جیت کے لیے تیار کیا ہے اور ٹیم بھی جیتنے کے لیے ہی کھیل رہی ہے۔ آگے کیا ہوگا، یہ وقت بتائے گا۔"