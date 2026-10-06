عمر عبداللہ نے کشمیر میں روہنگیا پناہ گزینوں کی اچانک بے دخلی پر اٹھایا سوال
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Published : October 6, 2026 at 6:34 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار) : سرینگر مین بدھ کو جموں و کشمیر کے وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ نے روہنگیا پناہ گزینوں کے خلاف کی گئی ’’اچانک‘‘ کارروائی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں ’’بلاوجہ نشانہ بنایا جا رہا ہے‘‘۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ جو لوگ بنگلہ دیش سے بغیر اجازت بھارت میں داخل ہوئے ہیں، وہ ملک میں غیر قانونی طور پر قیام نہیں کر سکتے۔
عمر عبداللہ نے سرینگر میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا: "جو لوگ بنگلہ دیش سے بغیر اجازت آئے ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن روہنگیا، جنہیں بلاوجہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، جب انہیں اپنے ملک سے بے دخل کیا گیا تو ہم نے انہیں یہاں جگہ دی۔ ہم نے انہیں اس وقت تک یہاں رہنے کی اجازت دی ہے جب تک ان کے ملک کے حالات بہتر نہیں ہو جاتے۔‘‘
انہوں نے مزید کہا، ’’مجھے یہ بات عجیب لگتی ہے کہ اچانک ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ حکومتِ ہند کا معاملہ ہے۔‘‘ عمر عبداللہ نے مزید کہا کہ اس معاملے میں جموں و کشمیر پولیس بھی مرکز کے زیرِ انتظام خطے کی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے۔
یکساں سول کوڈ (UCC) پر عمر عبداللہ کا موقف
یکساں سول کوڈ (UCC) کے بارے میں وزیرِ اعلیٰ نے کہا کہ جموں و کشمیر حکومت اسے نافذ نہیں کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی قانون سازی پر پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے اور اسے وہیں منظور کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا: "اگر آپ (مرکزی حکومت) میں ہمت ہے تو پارلیمنٹ میں قانون لائیں۔ پارلیمنٹ میں اس پر بحث کریں۔ دیکھیں کہ یہ پارلیمنٹ سے منظور ہوتا ہے یا نہیں۔‘‘
ووٹروں کی فہرست سے نام حذف کرنے کا معاملہ
انڈیا بلاک کی جانب سے ووٹر فہرستوں سے مبینہ طور پر نام حذف کیے جانے کے خلاف جاری مہم پر عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ معاملہ اٹھایا جاتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے بھی مبینہ طور پر ووٹروں کے نام حذف کیے جانے کے معاملے پر الیکشن کمیشن اور حکومتِ ہند سے جواب طلب کیا ہے۔
سرینگر (جاوید ڈار) : سرینگر مین بدھ کو جموں و کشمیر کے وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ نے روہنگیا پناہ گزینوں کے خلاف کی گئی ’’اچانک‘‘ کارروائی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں ’’بلاوجہ نشانہ بنایا جا رہا ہے‘‘۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ جو لوگ بنگلہ دیش سے بغیر اجازت بھارت میں داخل ہوئے ہیں، وہ ملک میں غیر قانونی طور پر قیام نہیں کر سکتے۔
عمر عبداللہ نے سرینگر میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا: "جو لوگ بنگلہ دیش سے بغیر اجازت آئے ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن روہنگیا، جنہیں بلاوجہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، جب انہیں اپنے ملک سے بے دخل کیا گیا تو ہم نے انہیں یہاں جگہ دی۔ ہم نے انہیں اس وقت تک یہاں رہنے کی اجازت دی ہے جب تک ان کے ملک کے حالات بہتر نہیں ہو جاتے۔‘‘
انہوں نے مزید کہا، ’’مجھے یہ بات عجیب لگتی ہے کہ اچانک ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ حکومتِ ہند کا معاملہ ہے۔‘‘ عمر عبداللہ نے مزید کہا کہ اس معاملے میں جموں و کشمیر پولیس بھی مرکز کے زیرِ انتظام خطے کی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے۔
یکساں سول کوڈ (UCC) پر عمر عبداللہ کا موقف
یکساں سول کوڈ (UCC) کے بارے میں وزیرِ اعلیٰ نے کہا کہ جموں و کشمیر حکومت اسے نافذ نہیں کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی قانون سازی پر پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے اور اسے وہیں منظور کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا: "اگر آپ (مرکزی حکومت) میں ہمت ہے تو پارلیمنٹ میں قانون لائیں۔ پارلیمنٹ میں اس پر بحث کریں۔ دیکھیں کہ یہ پارلیمنٹ سے منظور ہوتا ہے یا نہیں۔‘‘
ووٹروں کی فہرست سے نام حذف کرنے کا معاملہ
انڈیا بلاک کی جانب سے ووٹر فہرستوں سے مبینہ طور پر نام حذف کیے جانے کے خلاف جاری مہم پر عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ معاملہ اٹھایا جاتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے بھی مبینہ طور پر ووٹروں کے نام حذف کیے جانے کے معاملے پر الیکشن کمیشن اور حکومتِ ہند سے جواب طلب کیا ہے۔