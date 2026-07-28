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معذرت نہیں محوبہ مفتی معافی مانگے: عمر عبداللہ - OMAR ABDULLAH MEHBOOBA APOLOGY

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عمر عبداللہ (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : July 28, 2026 at 8:58 PM IST

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سرینگر: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے محبوبہ مفتی کی جانب سے 'بنتا ہے' بیان پر  معافی مانگنے کے بجائے خالی معذرت کرنے کی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ "معذرات، معافی نہیں۔"

سرینگر میں ایک تقریب کے حاشیہ پر نامہ نگاروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے عمر نے کہا: "وہ آسانی سے یہ کہہ سکتی تھی کہ میں نے جذبات میں آکر یہ بات کی، جنتر منتر پر میں نے جو کچھ کہا وہ غلط تھا، میں اس پر معافی چاہتی ہوں، مہربانی کرکے مجھے معاف کر دیں۔"

عمر عبداللہ نے نام لیے بغیر پلوامہ کے ایم ایل اے وحید پرہ کی بھی سخت تنقید کرتے ہوئے کہا: "ان کے ایک رکن اسمبلی نے اسے اے آئی ویڈیو قرار دیا، کیا ہم اتنے ناسمجھ ہیں؟"

سرینگر: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے محبوبہ مفتی کی جانب سے 'بنتا ہے' بیان پر  معافی مانگنے کے بجائے خالی معذرت کرنے کی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ "معذرات، معافی نہیں۔"

سرینگر میں ایک تقریب کے حاشیہ پر نامہ نگاروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے عمر نے کہا: "وہ آسانی سے یہ کہہ سکتی تھی کہ میں نے جذبات میں آکر یہ بات کی، جنتر منتر پر میں نے جو کچھ کہا وہ غلط تھا، میں اس پر معافی چاہتی ہوں، مہربانی کرکے مجھے معاف کر دیں۔"

عمر عبداللہ نے نام لیے بغیر پلوامہ کے ایم ایل اے وحید پرہ کی بھی سخت تنقید کرتے ہوئے کہا: "ان کے ایک رکن اسمبلی نے اسے اے آئی ویڈیو قرار دیا، کیا ہم اتنے ناسمجھ ہیں؟"

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TAGGED:

OMAR ABDULLAH
KASHMIR
MEHBOOBA MUFTI
JANTAR MANTAR BANTA HAI REMARKS
OMAR ABDULLAH MEHBOOBA APOLOGY

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ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Jammu and Kashmir is a key region. The erstwhile state has been bifurcated into two union territories—Jammu and Kashmir and Ladakh. ETV Bharat has a dedicated team of reporters to bring in the happenings and incidents from across the region. With its presence, in most cases, ETV Bharat is the first to break any important story....view details

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