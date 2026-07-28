معذرت نہیں محوبہ مفتی معافی مانگے: عمر عبداللہ - OMAR ABDULLAH MEHBOOBA APOLOGY
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 28, 2026 at 8:58 PM IST
سرینگر: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے محبوبہ مفتی کی جانب سے 'بنتا ہے' بیان پر معافی مانگنے کے بجائے خالی معذرت کرنے کی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ "معذرات، معافی نہیں۔"
سرینگر میں ایک تقریب کے حاشیہ پر نامہ نگاروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے عمر نے کہا: "وہ آسانی سے یہ کہہ سکتی تھی کہ میں نے جذبات میں آکر یہ بات کی، جنتر منتر پر میں نے جو کچھ کہا وہ غلط تھا، میں اس پر معافی چاہتی ہوں، مہربانی کرکے مجھے معاف کر دیں۔"
عمر عبداللہ نے نام لیے بغیر پلوامہ کے ایم ایل اے وحید پرہ کی بھی سخت تنقید کرتے ہوئے کہا: "ان کے ایک رکن اسمبلی نے اسے اے آئی ویڈیو قرار دیا، کیا ہم اتنے ناسمجھ ہیں؟"
سرینگر: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے محبوبہ مفتی کی جانب سے 'بنتا ہے' بیان پر معافی مانگنے کے بجائے خالی معذرت کرنے کی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ "معذرات، معافی نہیں۔"
سرینگر میں ایک تقریب کے حاشیہ پر نامہ نگاروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے عمر نے کہا: "وہ آسانی سے یہ کہہ سکتی تھی کہ میں نے جذبات میں آکر یہ بات کی، جنتر منتر پر میں نے جو کچھ کہا وہ غلط تھا، میں اس پر معافی چاہتی ہوں، مہربانی کرکے مجھے معاف کر دیں۔"
عمر عبداللہ نے نام لیے بغیر پلوامہ کے ایم ایل اے وحید پرہ کی بھی سخت تنقید کرتے ہوئے کہا: "ان کے ایک رکن اسمبلی نے اسے اے آئی ویڈیو قرار دیا، کیا ہم اتنے ناسمجھ ہیں؟"