ETV Bharat / Videos

جنتر منتر پر احتجاج کی اجازت نہ ملنے کے باوجود دہلی جائیں گے: عمر عبداللہ - عمر عبداللہ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
جنتر منتر پر احتجاج کی اجازت نہ ملنے کے باوجود دہلی جائیں گے: عمر عبداللہ (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : July 15, 2026 at 6:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر: نیشنل کانفرنس (این سی) کے سینئر رہنما اور سابق وزیر ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال کے انتقال کے ایک روز بعد، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ پارٹی کا طے شدہ 'دہلی چلو' پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ "مرحوم رہنما خود بھی اس سیاسی مہم میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں چاہتے تھے۔"

سرینگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ مصطفیٰ کمال کا انتقال ان کے خاندان کے ساتھ ساتھ نیشنل کانفرنس، دونوں کے لیے انتہائی مشکل وقت ہے، تاہم ریاستی درجے کے لیے پارٹی کا طے شدہ پروگرام جاری رہے گا۔

سرینگر: نیشنل کانفرنس (این سی) کے سینئر رہنما اور سابق وزیر ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال کے انتقال کے ایک روز بعد، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ پارٹی کا طے شدہ 'دہلی چلو' پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ "مرحوم رہنما خود بھی اس سیاسی مہم میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں چاہتے تھے۔"

سرینگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ مصطفیٰ کمال کا انتقال ان کے خاندان کے ساتھ ساتھ نیشنل کانفرنس، دونوں کے لیے انتہائی مشکل وقت ہے، تاہم ریاستی درجے کے لیے پارٹی کا طے شدہ پروگرام جاری رہے گا۔

For All Latest Updates

TAGGED:

OMAR ABDULLAH
JAMMU KASHMIR
STATEHOOD
عمر عبداللہ
OMAR ABDULLAH JANTAR MANTAR PROTEST

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Jammu and Kashmir is a key region. The erstwhile state has been bifurcated into two union territories—Jammu and Kashmir and Ladakh. ETV Bharat has a dedicated team of reporters to bring in the happenings and incidents from across the region. With its presence, in most cases, ETV Bharat is the first to break any important story....view details

اسی موضوع پر

NALANDA TRADITIONAL BAND AND SHEHNAI ARTISTS FACING CRISIS DUE TO DJ AND ORCHESTRA URDU NEWS

خاموش ہو رہی 'انگریزی بینڈ باجا' اور 'شہنائی' کی گونج

July 14, 2026 at 5:20 PM IST
رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ

این سی رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ نے کیا جنتر منتر احتجاج میں شرکت سے انکار

July 11, 2026 at 7:22 PM IST
The gang war torn village in Bihar blood soaked manjhauli village gaya bihar gangwar history Urdu News

بہار کا ایسا گاؤں جب "خون" گاؤں کی پہچان بن گیا

July 10, 2026 at 4:30 PM IST
ا

ریاستی درجے کی دستخطی مہم کا کیا ہوا؟: بی جے پی لیڈر سنیل شرما

July 10, 2026 at 4:16 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.