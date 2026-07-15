جنتر منتر پر احتجاج کی اجازت نہ ملنے کے باوجود دہلی جائیں گے: عمر عبداللہ - عمر عبداللہ
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 15, 2026 at 6:01 PM IST
سرینگر: نیشنل کانفرنس (این سی) کے سینئر رہنما اور سابق وزیر ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال کے انتقال کے ایک روز بعد، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ پارٹی کا طے شدہ 'دہلی چلو' پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ "مرحوم رہنما خود بھی اس سیاسی مہم میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں چاہتے تھے۔"
سرینگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ مصطفیٰ کمال کا انتقال ان کے خاندان کے ساتھ ساتھ نیشنل کانفرنس، دونوں کے لیے انتہائی مشکل وقت ہے، تاہم ریاستی درجے کے لیے پارٹی کا طے شدہ پروگرام جاری رہے گا۔
سرینگر: نیشنل کانفرنس (این سی) کے سینئر رہنما اور سابق وزیر ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال کے انتقال کے ایک روز بعد، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ پارٹی کا طے شدہ 'دہلی چلو' پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ "مرحوم رہنما خود بھی اس سیاسی مہم میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں چاہتے تھے۔"
سرینگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ مصطفیٰ کمال کا انتقال ان کے خاندان کے ساتھ ساتھ نیشنل کانفرنس، دونوں کے لیے انتہائی مشکل وقت ہے، تاہم ریاستی درجے کے لیے پارٹی کا طے شدہ پروگرام جاری رہے گا۔