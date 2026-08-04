جموں کشمیر کو بھارت کے گالف نقشے پر دوبارہ اپنامقام حاصل کرنا ہوگا: عمر عبداللہ - JAMMU KASHMIR GOLF
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 4, 2026 at 5:36 PM IST
سرینگر: جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں کشمیر کی مجموعی سیاحتی سرگرمیوں اور اس کے فروغ میں گالف ٹورزم کو اہم قرار دیتے ہوئے اس کے فروغ کیلیے کئی اعلانات کیے اور گالف کو فروغ دینے کے لیے مستقبل کے کئی منصوبوں کا بھی ذکر کیا۔
سرینگر میں جموں کشمیر اوپن 2026 کی افتتاحی تقریب کے بعد میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا "گولف ٹورزم جموں کشمیر حکومت کی مجموعی سیاحتی حکمت عملی کا اہم حصہ ہے۔"
انہوں نے کہا کہ "جموں کشمیر کو گولف کے ممتاز مقامات میں دوبارہ مقام ملنا چاہیے۔"
سرینگر: جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں کشمیر کی مجموعی سیاحتی سرگرمیوں اور اس کے فروغ میں گالف ٹورزم کو اہم قرار دیتے ہوئے اس کے فروغ کیلیے کئی اعلانات کیے اور گالف کو فروغ دینے کے لیے مستقبل کے کئی منصوبوں کا بھی ذکر کیا۔
سرینگر میں جموں کشمیر اوپن 2026 کی افتتاحی تقریب کے بعد میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا "گولف ٹورزم جموں کشمیر حکومت کی مجموعی سیاحتی حکمت عملی کا اہم حصہ ہے۔"
انہوں نے کہا کہ "جموں کشمیر کو گولف کے ممتاز مقامات میں دوبارہ مقام ملنا چاہیے۔"