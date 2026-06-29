عمر عبداللہ نے سرینگر میں انٹرنیشنل بائر سیلر میٹ کا کیا افتتاح - BUYER SELLER MEET IN SRINAGAR
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 29, 2026 at 5:24 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پیر کو دو روزہ انٹرنیشنل بائر سیلر میٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اگر بھارت کے 2030 تک برآمدات دوگنی کرنے کے ہدف کو حاصل کرنا ہے تو جموں و کشمیر میں نئی نسل کے برآمد کنندگان تیار کرنے ہوں گے۔
عمر عبداللہ نے دعویٰ کیا کہ حکومت موجودہ برآمد کنندگان کی مدد کے ساتھ ساتھ دستکاروں، سیلف ہیلپ گروپس، فارمر پروڈیوسر آرگنائزیشنز، اسٹارٹ اپس اور دیگر چھوٹے اور اوسط درجے کے بزنس گروپس، کاروباریوں کو بھی بین الاقوامی سطح کی منڈیوں تک رسائی فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے اور اس ضمن میں کڑے اور سنجیدہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔
انہوں نے اس طرح کے پروگرامز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے مستقبل میں بھی پروگرامز کے انعقاد کا عندیہ دیا۔
سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پیر کو دو روزہ انٹرنیشنل بائر سیلر میٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اگر بھارت کے 2030 تک برآمدات دوگنی کرنے کے ہدف کو حاصل کرنا ہے تو جموں و کشمیر میں نئی نسل کے برآمد کنندگان تیار کرنے ہوں گے۔
عمر عبداللہ نے دعویٰ کیا کہ حکومت موجودہ برآمد کنندگان کی مدد کے ساتھ ساتھ دستکاروں، سیلف ہیلپ گروپس، فارمر پروڈیوسر آرگنائزیشنز، اسٹارٹ اپس اور دیگر چھوٹے اور اوسط درجے کے بزنس گروپس، کاروباریوں کو بھی بین الاقوامی سطح کی منڈیوں تک رسائی فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے اور اس ضمن میں کڑے اور سنجیدہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔
انہوں نے اس طرح کے پروگرامز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے مستقبل میں بھی پروگرامز کے انعقاد کا عندیہ دیا۔