جموں کشمیر کابینہ کی توسیع: نئے وزراء کی حلف برداری جاری، دیکھیں لائیو نشریات
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Published : October 27, 2026 at 10:32 AM IST
سری نگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ آج اپنی کابینہ میں توسیع کر رہے ہیں۔ وزراء کونسل میں یہ توسیع نیشنل کانفرنس کے اقتدار میں دو سال مکمل ہونے پر کی جا رہی ہے۔ یونین ٹیریٹری کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نئے وزراء کو عہدے اور رازداری کا حلف دلا رہے ہیں۔ تقریبِ حلف برداری کی براہِ راست (لائیو) نشریات یہاں دیکھیں۔
سری نگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ آج اپنی کابینہ میں توسیع کر رہے ہیں۔ وزراء کونسل میں یہ توسیع نیشنل کانفرنس کے اقتدار میں دو سال مکمل ہونے پر کی جا رہی ہے۔ یونین ٹیریٹری کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نئے وزراء کو عہدے اور رازداری کا حلف دلا رہے ہیں۔ تقریبِ حلف برداری کی براہِ راست (لائیو) نشریات یہاں دیکھیں۔