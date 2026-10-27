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جموں کشمیر کابینہ کی توسیع: نئے وزراء کی حلف برداری جاری، دیکھیں لائیو نشریات

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راست جموں کشمیر اسمبلی میں کابینی توسیع (Photo Credit; ETV BHARAT)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 27, 2026 at 10:32 AM IST

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سری نگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ آج اپنی کابینہ میں توسیع کر رہے ہیں۔ وزراء کونسل میں یہ توسیع نیشنل کانفرنس کے اقتدار میں دو سال مکمل ہونے پر کی جا رہی ہے۔ یونین ٹیریٹری کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نئے وزراء کو عہدے اور رازداری کا حلف دلا رہے ہیں۔ تقریبِ حلف برداری کی براہِ راست (لائیو) نشریات یہاں دیکھیں۔ 

 

سری نگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ آج اپنی کابینہ میں توسیع کر رہے ہیں۔ وزراء کونسل میں یہ توسیع نیشنل کانفرنس کے اقتدار میں دو سال مکمل ہونے پر کی جا رہی ہے۔ یونین ٹیریٹری کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نئے وزراء کو عہدے اور رازداری کا حلف دلا رہے ہیں۔ تقریبِ حلف برداری کی براہِ راست (لائیو) نشریات یہاں دیکھیں۔ 

 

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TAGGED:

جموں کشمیر کابینہ توسیع
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