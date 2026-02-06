ETV Bharat / Videos

جموں کشمیر بجٹ اجلاس لائیو: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ پیش کر رہے ہیں سال 2026-27 کا بجٹ - JAMMU KASHMIR BUDGET 2026 27

Published : February 6, 2026 at 11:24 AM IST

سرینگر (نیوز ڈیسک) : جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ آج یعنی جمعہ کو قانون ساز اسمبلی میں مالی برس2026-27 کا بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ عمر عبداللہ یونین ٹیریٹری کے وزیر خزانہ بھی ہیں، اور جمعہ کو اسمبلی کارروائی میں وقفہ سوالات کے بعد ایوان میں آئندہ مالی برس کا بجٹ پیش کیا۔

یہ عمر عبداللہ کی زیر قیادت نیشنل کانفرنس (این سی) حکومت کا یونین ٹیریٹری کا دوسرا بجٹ ہے۔ اس سے قبل سات مارچ 2025 کو عمر عبداللہ نے نو تشکیل شدہ مرکزی زیر انتظام خطے کے لیے ایک لاکھ 12 ہزار کروڑ روپے کا پہلا بجٹ پیش کیا تھا۔

 

