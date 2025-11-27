ETV Bharat / Videos

جموں میں صحافی کا مکان منہدم، صحافی نے کہا ’سچ بولنے کی دی گئی سزا‘ - JAMMU JOURNALIST HOUSE DEMOLISHED

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 27, 2025 at 8:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

جموں : جموں کے نروال علاقے میں ’’سحر انڈیا‘‘ نامی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے وابستہ ایک صحافی عرفاز احمد ڈینگ کا رہائشی مکان جمعرات کی صبح منہدم کیا گیا جسے صحافی نے ’سچ بولنے کی سزا‘ کے ساتھ تعبیر کیا۔

صحافی کے مطابق یہ کارروائی جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ضلع انتظامیہ اور پولیس کی مدد سے کی اور آناً فاناً بغیر کسی نوٹس کے رہائشی مکان کو زمین بوس کر دیا گیا۔ عرفاز نے دعویٰ کیا کہ یہ انہدامی کارروائی انہیں خاموش کرنے کے لئے کی گئی ’’سچ بولنے کی سزا دی گئی۔‘‘

عرفاز احمد ڈینگ نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ گزشتہ چار دہائیں سے یہاں رہائش پذیر ہیں اور اپنے والدین کے ساتھ اسی مکان میں شب و روز گزار رہے تھے۔ انہوں نے کہا: ’’ہمیں گھر کا سامان نکالنے کا بھی موقع نہیں دیا گیا چند منٹوں میں گھر کو مسمار کر دیا گیا۔ یہ میرے خلاف انتقامی کارروائی ہے کیونکہ میں صحافت کے ذریعے سچ سامنے لاتا ہوں۔‘‘

یہ بھی پڑھیں: 

جموں : جموں کے نروال علاقے میں ’’سحر انڈیا‘‘ نامی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے وابستہ ایک صحافی عرفاز احمد ڈینگ کا رہائشی مکان جمعرات کی صبح منہدم کیا گیا جسے صحافی نے ’سچ بولنے کی سزا‘ کے ساتھ تعبیر کیا۔

صحافی کے مطابق یہ کارروائی جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ضلع انتظامیہ اور پولیس کی مدد سے کی اور آناً فاناً بغیر کسی نوٹس کے رہائشی مکان کو زمین بوس کر دیا گیا۔ عرفاز نے دعویٰ کیا کہ یہ انہدامی کارروائی انہیں خاموش کرنے کے لئے کی گئی ’’سچ بولنے کی سزا دی گئی۔‘‘

عرفاز احمد ڈینگ نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ گزشتہ چار دہائیں سے یہاں رہائش پذیر ہیں اور اپنے والدین کے ساتھ اسی مکان میں شب و روز گزار رہے تھے۔ انہوں نے کہا: ’’ہمیں گھر کا سامان نکالنے کا بھی موقع نہیں دیا گیا چند منٹوں میں گھر کو مسمار کر دیا گیا۔ یہ میرے خلاف انتقامی کارروائی ہے کیونکہ میں صحافت کے ذریعے سچ سامنے لاتا ہوں۔‘‘

یہ بھی پڑھیں: 

For All Latest Updates

TAGGED:

JOURNALIST HOUSE DEMOLISHED
ARFAZ AHMAD DAING HOUSE DEMOLISHED
JAMMU SELECTIVE DEMOLITION
جموں صحافی مکان منہدم
JAMMU JOURNALIST HOUSE DEMOLISHED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

اسی موضوع پر

کار تالاب میں گرگئی، مقامی لوگوں نے ایک شخص کو بچایا

کار تالاب میں گرگئی، مقامی لوگوں نے ایک شخص کو بچایا

November 27, 2025 at 6:12 PM IST
’ہندو کالج‘ میں مسلم طلبہ کا داخلہ، جموں میں احتجاج جاری

’ہندو کالج‘ میں مسلم طلبہ کا داخلہ، جموں میں احتجاج جاری

November 27, 2025 at 6:07 PM IST
جموں کشمیر میں بھی منایا گیا ’یوم آئین‘

جموں کشمیر میں بھی منایا گیا ’یوم آئین‘

November 26, 2025 at 7:00 PM IST
کانگریس لیڈر، سریندر سنگھ

ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کو بھاجپا سیاسی اکھاڑہ بنا رہی ہے: کانگریس لیڈر

November 25, 2025 at 9:02 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.