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مودی حکومت کے 12 سال جموں و کشمیر کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے: کانگریس - JAMMU CONGRESS ON MODI RULE

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کانگریس لیڈران جموں میں پریس کانفرنس کے دوران (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 10, 2026 at 7:10 PM IST

|

Updated : June 10, 2026 at 7:18 PM IST

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جموں: جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی نے وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت مرکزی حکومت کے بارہ سالہ دور اقتدار کے دوران نوٹ بندی، دہشت گردی، ریاستی درجے کی بحالی میں دیری، آر ٹی آئی اور  بھرتی گھوٹالوں سمیت کئی معاملاپت پر تنقید کا نشانہ بنایا۔

جموں میں پریس کانفرنس کے دوران کانگریس لیڈران نے مودی کے 12 سالہ دور حکومت کو جموں و کشمیر کے لیے تباہ کن قرار دیا اور الزام عائد کیا کہ کہ اس عرصے کے دوران لوگوں نے صرف ہلاکتیں اور تباہی کا مشاہدہ کیا ہے۔

حالیہ دنوں رینوویٹ کے بعد افتتاح کیے گئے راجیو بھون، جموں، میں معنقدہ پریس کانفرنس کےد دوران کانگریس لیڈران نے کہا کہ مریزی حکومت اپنے 12 سالہ دور کی خود ہی تعریف کر رہی ہے تاہم لوگ اس دوران مصیبتوں سے جوجھ رہے ہیں۔

جموں: جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی نے وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت مرکزی حکومت کے بارہ سالہ دور اقتدار کے دوران نوٹ بندی، دہشت گردی، ریاستی درجے کی بحالی میں دیری، آر ٹی آئی اور  بھرتی گھوٹالوں سمیت کئی معاملاپت پر تنقید کا نشانہ بنایا۔

جموں میں پریس کانفرنس کے دوران کانگریس لیڈران نے مودی کے 12 سالہ دور حکومت کو جموں و کشمیر کے لیے تباہ کن قرار دیا اور الزام عائد کیا کہ کہ اس عرصے کے دوران لوگوں نے صرف ہلاکتیں اور تباہی کا مشاہدہ کیا ہے۔

حالیہ دنوں رینوویٹ کے بعد افتتاح کیے گئے راجیو بھون، جموں، میں معنقدہ پریس کانفرنس کےد دوران کانگریس لیڈران نے کہا کہ مریزی حکومت اپنے 12 سالہ دور کی خود ہی تعریف کر رہی ہے تاہم لوگ اس دوران مصیبتوں سے جوجھ رہے ہیں۔

Last Updated : June 10, 2026 at 7:18 PM IST

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TAGGED:

CONGRESS JAMMU
MODI GOVERNMENTS 12 YEAR RULE
JAMMU AND KASHMIR
MODI AND JAMMU KASHMIR
JAMMU CONGRESS ON MODI RULE

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