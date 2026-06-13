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سرینگر ایئرپورٹ پر پابندیوں کے بیچ کیا جموں ایئرپورٹ اضافی رش جھیل پائے گا؟ - JAMMU AIRPORT

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سرینگر ایئرپورٹ پر پابندیوں کے بیچ کیا جموں ایئرپورٹ اضافی رش جھیل پائے گا؟ (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : June 13, 2026 at 6:21 PM IST

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جموں (عامر تانترے) : سرینگر ائرپورٹ یکم جولائی سے 30 ستمبر تک ہفتے میں دو دن مرمتی کام کے لیے بند رہے گا، وہیں یکم سے 15 اکتوبر تک پوری طرح سے ہوائی سفر معطل رہے گا جس دوران مرمتی اور توسیعی کام انجام دیے جائیں گے۔ سرینگر ائرپورٹ کی بندش سے آس پاس کے ائرپورٹس پر اضافی رش کا امکان ہے جس میں جموں ائرپورٹ بھی شامل ہے۔

جموں ائرپورٹ کے ڈائریکٹر ا دعویٰ ہے کہ سرینگر ہوائے اڈے کی مرمت کے دوران ممکنہ طور پر اضافی مسافروں کو سنبھالنے کے لیے جموں ایئرپورٹ پوری طرح سے تیار ہے  تاہم ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک اس حوالہ سے حکام کی جانب سے کوئی باضابطہ طور پر ہدایت جاری نہیں کی گئی ہے۔

ڈائریکٹر، جموں ائرپورٹ، دیویندر یادو، نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران جموں ائرپورٹ کی تیاریاں، اضافی رش جھیلنے اور جاری توسیعی کام کے حوالہ سے تفصیلی گفتگو کی۔

جموں (عامر تانترے) : سرینگر ائرپورٹ یکم جولائی سے 30 ستمبر تک ہفتے میں دو دن مرمتی کام کے لیے بند رہے گا، وہیں یکم سے 15 اکتوبر تک پوری طرح سے ہوائی سفر معطل رہے گا جس دوران مرمتی اور توسیعی کام انجام دیے جائیں گے۔ سرینگر ائرپورٹ کی بندش سے آس پاس کے ائرپورٹس پر اضافی رش کا امکان ہے جس میں جموں ائرپورٹ بھی شامل ہے۔

جموں ائرپورٹ کے ڈائریکٹر ا دعویٰ ہے کہ سرینگر ہوائے اڈے کی مرمت کے دوران ممکنہ طور پر اضافی مسافروں کو سنبھالنے کے لیے جموں ایئرپورٹ پوری طرح سے تیار ہے  تاہم ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک اس حوالہ سے حکام کی جانب سے کوئی باضابطہ طور پر ہدایت جاری نہیں کی گئی ہے۔

ڈائریکٹر، جموں ائرپورٹ، دیویندر یادو، نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران جموں ائرپورٹ کی تیاریاں، اضافی رش جھیلنے اور جاری توسیعی کام کے حوالہ سے تفصیلی گفتگو کی۔

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JAMMU AIRPORT RUSH
SRINAGAR AIRPORT SHUTDOWN
SRINAGAR AIRPORT MAINTENANCE
جموں کشمیر
JAMMU AIRPORT

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ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Jammu and Kashmir is a key region. The erstwhile state has been bifurcated into two union territories—Jammu and Kashmir and Ladakh. ETV Bharat has a dedicated team of reporters to bring in the happenings and incidents from across the region. With its presence, in most cases, ETV Bharat is the first to break any important story....view details

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