سرینگر ایئرپورٹ پر پابندیوں کے بیچ کیا جموں ایئرپورٹ اضافی رش جھیل پائے گا؟ - JAMMU AIRPORT
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 13, 2026 at 6:21 PM IST
جموں (عامر تانترے) : سرینگر ائرپورٹ یکم جولائی سے 30 ستمبر تک ہفتے میں دو دن مرمتی کام کے لیے بند رہے گا، وہیں یکم سے 15 اکتوبر تک پوری طرح سے ہوائی سفر معطل رہے گا جس دوران مرمتی اور توسیعی کام انجام دیے جائیں گے۔ سرینگر ائرپورٹ کی بندش سے آس پاس کے ائرپورٹس پر اضافی رش کا امکان ہے جس میں جموں ائرپورٹ بھی شامل ہے۔
جموں ائرپورٹ کے ڈائریکٹر ا دعویٰ ہے کہ سرینگر ہوائے اڈے کی مرمت کے دوران ممکنہ طور پر اضافی مسافروں کو سنبھالنے کے لیے جموں ایئرپورٹ پوری طرح سے تیار ہے تاہم ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک اس حوالہ سے حکام کی جانب سے کوئی باضابطہ طور پر ہدایت جاری نہیں کی گئی ہے۔
ڈائریکٹر، جموں ائرپورٹ، دیویندر یادو، نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران جموں ائرپورٹ کی تیاریاں، اضافی رش جھیلنے اور جاری توسیعی کام کے حوالہ سے تفصیلی گفتگو کی۔
جموں (عامر تانترے) : سرینگر ائرپورٹ یکم جولائی سے 30 ستمبر تک ہفتے میں دو دن مرمتی کام کے لیے بند رہے گا، وہیں یکم سے 15 اکتوبر تک پوری طرح سے ہوائی سفر معطل رہے گا جس دوران مرمتی اور توسیعی کام انجام دیے جائیں گے۔ سرینگر ائرپورٹ کی بندش سے آس پاس کے ائرپورٹس پر اضافی رش کا امکان ہے جس میں جموں ائرپورٹ بھی شامل ہے۔
جموں ائرپورٹ کے ڈائریکٹر ا دعویٰ ہے کہ سرینگر ہوائے اڈے کی مرمت کے دوران ممکنہ طور پر اضافی مسافروں کو سنبھالنے کے لیے جموں ایئرپورٹ پوری طرح سے تیار ہے تاہم ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک اس حوالہ سے حکام کی جانب سے کوئی باضابطہ طور پر ہدایت جاری نہیں کی گئی ہے۔
ڈائریکٹر، جموں ائرپورٹ، دیویندر یادو، نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران جموں ائرپورٹ کی تیاریاں، اضافی رش جھیلنے اور جاری توسیعی کام کے حوالہ سے تفصیلی گفتگو کی۔