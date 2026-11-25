'جموں ائیرپورٹ پر بین الاقوامی پروازوں سے حج عازمین، ویشنو دیوی شردھالوؤں کو مل سکتی ہے بڑی راحت'
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 25, 2026 at 4:31 PM IST
جموں (عامر تانترے): جموں ائیرپورٹ پر جاری تعمیری و توسیعی کام بشمول نئی ٹرمینل عمارت کے مارچ 2027 تک مکمل اور فعال ہونے کے امکانات کے ساتھ ائیرپورٹ پر بین الاقوامی پروازیں شروع کیے جانے کا امکان ہے۔
جموں ایئرپورٹ پر بین الاقوامی پروازوں کا سلسلہ شروع ہونے کے ساتھ ہی خاص طور ویشنو دیوی کے درشن کے لیے آنے والے شردھالوؤں کے ساتھ ساتھ جموں صوبے کے بیشتر علاقوں سے تعلق رکھنے والے عازمین حج کو بھی بڑی حد تک راحت مل سکتی ہے۔ عازمین حجاج کو حرمین شریفین کے مقدس سفر پر روانہ ہونے کے لیے سرینگر یا دہلی ائرپورٹ جانا پڑتا ہے۔
جموں ایئرپورٹ کے ڈائریکٹر، دیویندر یادو، نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت میں نئی ٹرمینل عمارت پر جاری کام ہوائی اڈے کو ڈومیسٹک سے لیکر بین الاقوامی سطح کے ہوائی اڈے تبدیل کیے جانے سے متعلق اٹھائے گئے اقدامات پر روشنی ڈالی۔
جموں (عامر تانترے): جموں ائیرپورٹ پر جاری تعمیری و توسیعی کام بشمول نئی ٹرمینل عمارت کے مارچ 2027 تک مکمل اور فعال ہونے کے امکانات کے ساتھ ائیرپورٹ پر بین الاقوامی پروازیں شروع کیے جانے کا امکان ہے۔
جموں ایئرپورٹ پر بین الاقوامی پروازوں کا سلسلہ شروع ہونے کے ساتھ ہی خاص طور ویشنو دیوی کے درشن کے لیے آنے والے شردھالوؤں کے ساتھ ساتھ جموں صوبے کے بیشتر علاقوں سے تعلق رکھنے والے عازمین حج کو بھی بڑی حد تک راحت مل سکتی ہے۔ عازمین حجاج کو حرمین شریفین کے مقدس سفر پر روانہ ہونے کے لیے سرینگر یا دہلی ائرپورٹ جانا پڑتا ہے۔
جموں ایئرپورٹ کے ڈائریکٹر، دیویندر یادو، نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت میں نئی ٹرمینل عمارت پر جاری کام ہوائی اڈے کو ڈومیسٹک سے لیکر بین الاقوامی سطح کے ہوائی اڈے تبدیل کیے جانے سے متعلق اٹھائے گئے اقدامات پر روشنی ڈالی۔