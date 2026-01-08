ETV Bharat / Videos

جل جیون مشن مبینہ بے ضابطگیاں، ادھمپور میں ہاؤس کمیٹی کا اجلاس - JJM IRREGULARITIES

جل جیون مشن مبینہ بے ضابطگیاں، ادھمپور میں ہاؤس کمیٹی کا اجلاس

Published : January 8, 2026 at 12:47 PM IST

ادھم پور: جموں کشمیر میں جل جیون مشن (JJM) اسکیموں میں مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات کے لیے تشکیل دی گئی ہاؤس کمیٹی نے صوبہ جموں کے ادھم پور ضلع کا معائنہ کیا۔  

چیئرمین حسنین مسعودی کی قیادت میں ٹیم نے ضلع کے بیریا پنچایت، اور تھیل گاؤں کے واٹر منصوبوں کا جائزہ لیا۔ بنیادی ڈھانچے کے معیار، پینے کے صاف پانی کی فراہمی، شفافیت، لاگت اور وقت پر تکمیل جیسے امور کی باریک بینی سے جانچ کی گئی۔

بعد ازاں کمیٹی نے سابق پی آر آئی ممبران کے علاوہ مقامی عوامی وفود کے ساتھ ملاقات کی۔ ڈاک بنگلوو میں منعقد کی گئی میٹنگ کے دوران ہاؤس کمیٹی نے عوامی شکایات سنیں اور عوام کو جلد راحت پہچانے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جانے کی یقین دہانی کی۔ 

HASNAIN MASOODI
JAL JEEVAN MISSION IRREGULARITIES
JAMMU AND KASHMIR
جل جیون مشن
JJM IRREGULARITIES

ETV Bharat Urdu Team

ایڈیٹر کی پسند

