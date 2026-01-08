جل جیون مشن مبینہ بے ضابطگیاں، ادھمپور میں ہاؤس کمیٹی کا اجلاس - JJM IRREGULARITIES
Published : January 8, 2026 at 12:47 PM IST
ادھم پور: جموں کشمیر میں جل جیون مشن (JJM) اسکیموں میں مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات کے لیے تشکیل دی گئی ہاؤس کمیٹی نے صوبہ جموں کے ادھم پور ضلع کا معائنہ کیا۔
چیئرمین حسنین مسعودی کی قیادت میں ٹیم نے ضلع کے بیریا پنچایت، اور تھیل گاؤں کے واٹر منصوبوں کا جائزہ لیا۔ بنیادی ڈھانچے کے معیار، پینے کے صاف پانی کی فراہمی، شفافیت، لاگت اور وقت پر تکمیل جیسے امور کی باریک بینی سے جانچ کی گئی۔
بعد ازاں کمیٹی نے سابق پی آر آئی ممبران کے علاوہ مقامی عوامی وفود کے ساتھ ملاقات کی۔ ڈاک بنگلوو میں منعقد کی گئی میٹنگ کے دوران ہاؤس کمیٹی نے عوامی شکایات سنیں اور عوام کو جلد راحت پہچانے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جانے کی یقین دہانی کی۔
