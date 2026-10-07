عمر عبدللہ نے کہا کہ کشمیر کی حد بندی سے بی جے پی کو فائدہ پہنچایا گیا
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 7, 2026 at 4:21 PM IST
سری نگر، (جاوید احمد ڈار): جموں و کشمیر کے وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے طویل سیاسی سفر اور انتخابی فتوحات کا کھلے دل سے اعتراف کرتے ہوئے انہیں جموں و کشمیر کے عوام اور اپنی حکومت کی جانب سے مبارکباد پیش کی ہے۔ سری نگر میں صحافیوں سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وزیرِ اعلیٰ نے کہا کہ ایک جمہوری نظام کے اندر 25 سال تک مسلسل انتخابی کامیابی برقرار رکھنا، عوام کا اعتماد جیتنا اور پھر ریاستی سیاست سے اٹھ کر قومی و مرکزی سطح پر حکمرانی کے اعلیٰ ترین منصب تک پہنچنا کوئی معمولی یا آسان کام نہیں ہے۔ یہ سیاسی سفر ان کی عوامی مقبولیت اور غیر معمولی انتخابی حکمت عملی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ نے نریندر مودی کے طویل دورِ اقتدار پر تبصرہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ اگر کوئی لیڈر اتنے طویل عرصے تک اقتدار کے ایوانوں میں برقرار رہتا ہے، تو یقیناً اس نے عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کام ضرور کیا ہوگا جس کی بنیاد پر عوام نے انہیں اپنے ووٹوں سے نوازا۔ سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ عوامی حمایت کے بغیر اتنی طویل انتخابی فتوحات ممکن نہیں ہوتیں۔ اپنی گفتگو کے دوران ماضی کے سیاسی تناظر کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے گہرے انداز میں کہا: ”ہم یہاں پچھلے 25 سال سے کھڑے ہیں، (لیکن) ہم کہاں تھے؟ لوگوں نے انہیں بار بار ووٹ دیا ہوگا۔“
عمر عبداللہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اقتدار کے 25 سال کے دوران نہ صرف مختلف انتخابات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ مخالفین کی کڑی تنقید اور چیلنجز سے بھی نمٹنا ہوتا ہے۔ ایسے ماحول میں تسلسل کے ساتھ الیکشن جیتنا بذاتِ خود ایک بڑی کامیابی ہے۔ انہوں نے اپنے الفاظ کو دہراتے ہوئے کہا: ”25 سال تک حکومت میں رہتے ہوئے انتخابات جیتنا آسان نہیں ہے، اور پھر مرکزی سطح تک پہنچنا بھی آسان کام نہیں۔“ پریس کانفرنس کے اختتام پر جموں و کشمیر کے وزیرِ اعلیٰ نے روایتی سیاسی آداب اور اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے وزیر اعظم کے اس سنگِ میل کو سراہا۔ انہوں نے کہا: ”یہ ایک اچھی بات ہے، میں اپنی اور اپنے تمام ساتھیوں (کابینہ و ارکانِ اسمبلی) کی جانب سے وزیر اعظم نریندر مودی کو ان کے 25 سالہ دورِ اقتدار مکمل ہونے پر دلی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔“
سری نگر، (جاوید احمد ڈار): جموں و کشمیر کے وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے طویل سیاسی سفر اور انتخابی فتوحات کا کھلے دل سے اعتراف کرتے ہوئے انہیں جموں و کشمیر کے عوام اور اپنی حکومت کی جانب سے مبارکباد پیش کی ہے۔ سری نگر میں صحافیوں سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وزیرِ اعلیٰ نے کہا کہ ایک جمہوری نظام کے اندر 25 سال تک مسلسل انتخابی کامیابی برقرار رکھنا، عوام کا اعتماد جیتنا اور پھر ریاستی سیاست سے اٹھ کر قومی و مرکزی سطح پر حکمرانی کے اعلیٰ ترین منصب تک پہنچنا کوئی معمولی یا آسان کام نہیں ہے۔ یہ سیاسی سفر ان کی عوامی مقبولیت اور غیر معمولی انتخابی حکمت عملی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ نے نریندر مودی کے طویل دورِ اقتدار پر تبصرہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ اگر کوئی لیڈر اتنے طویل عرصے تک اقتدار کے ایوانوں میں برقرار رہتا ہے، تو یقیناً اس نے عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کام ضرور کیا ہوگا جس کی بنیاد پر عوام نے انہیں اپنے ووٹوں سے نوازا۔ سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ عوامی حمایت کے بغیر اتنی طویل انتخابی فتوحات ممکن نہیں ہوتیں۔ اپنی گفتگو کے دوران ماضی کے سیاسی تناظر کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے گہرے انداز میں کہا: ”ہم یہاں پچھلے 25 سال سے کھڑے ہیں، (لیکن) ہم کہاں تھے؟ لوگوں نے انہیں بار بار ووٹ دیا ہوگا۔“
عمر عبداللہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اقتدار کے 25 سال کے دوران نہ صرف مختلف انتخابات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ مخالفین کی کڑی تنقید اور چیلنجز سے بھی نمٹنا ہوتا ہے۔ ایسے ماحول میں تسلسل کے ساتھ الیکشن جیتنا بذاتِ خود ایک بڑی کامیابی ہے۔ انہوں نے اپنے الفاظ کو دہراتے ہوئے کہا: ”25 سال تک حکومت میں رہتے ہوئے انتخابات جیتنا آسان نہیں ہے، اور پھر مرکزی سطح تک پہنچنا بھی آسان کام نہیں۔“ پریس کانفرنس کے اختتام پر جموں و کشمیر کے وزیرِ اعلیٰ نے روایتی سیاسی آداب اور اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے وزیر اعظم کے اس سنگِ میل کو سراہا۔ انہوں نے کہا: ”یہ ایک اچھی بات ہے، میں اپنی اور اپنے تمام ساتھیوں (کابینہ و ارکانِ اسمبلی) کی جانب سے وزیر اعظم نریندر مودی کو ان کے 25 سالہ دورِ اقتدار مکمل ہونے پر دلی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔“