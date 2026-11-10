اونتی پورہ یونیورسٹی کا یوم تاسیس
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Published : November 10, 2026 at 12:25 PM IST
اونتی پورہ، جموں و کشمیر (شبیر بھٹ)
اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (IUST) اونتی پورہ کل، بدھ 11 نومبر 2026 کو اپنا 21واں یومِ تاسیس (Foundation Day) روایتی جوش و خروش کے ساتھ منا رہی ہے۔ اس تاریخی اور باوقار موقع پر یونیورسٹی کیمپس میں تعلیمی، تکنیکی، ثقافتی اور تفریحی سرگرمیوں پر مشتمل وسیع پیمانے پر مختلف پروگراموں کا اہتمام کیا جائے گا۔
ان تقریبات کا بنیادی مقصد ادارے کی تعلیمی کامیابیوں، تحقیقی سرگرمیوں اور کیمپس کی متحرک تعلیمی و ثقافتی زندگی کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنا ہے۔ اس سلسلے میں کیمپس کے اندر درج ذیل اہم ایونٹس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی فیسٹیول (Tech Fest): طلباء کی تکنیکی اور اختراعی صلاحیتوں کو سامنے لانے کے لیے خصوصی نمائش۔ یونیورسٹی اوپن ڈے (Open Day): عام لوگوں، خواہشمند طلباء اور والدین کے لیے کیمپس کے دروازے کھولے جائیں گے۔ ایلومنائی میٹ (Alumni Meet): یونیورسٹی کے سابقہ طلباء کی بیٹھک، جہاں وہ اپنے تجربات شیئر کریں گے۔ فوڈ اینڈ بک فیسٹیول: کتابوں کے شوقین افراد اور روایتی کھانوں کے اسٹالز پر مبنی تفریحی میلہ۔ آرٹ نمائش اور ثقافتی پروگرام: وادی کی ثقافت اور فن پارے پیش کرنے کے لیے رنگا رنگ اسٹیج شوز۔
تقریبات کا سب سے اہم حصہ 'یونیورسٹی اوپن ڈے' ہوگا۔ اس اقدام کے تحت ہائر سیکنڈری اور کالجوں کے خواہشمند طلباء اور ان کے والدین کو یونیورسٹی کیمپس کا تفصیلی دورہ کرنے کا موقع ملے گا۔ وہ یہاں دستیاب مختلف تعلیمی پروگراموں، جدید تحقیقی سہولیات، لیبارٹریز، بنیادی ڈھانچے (Infrastructure) اور طلباء کی دیگر ہم نصابی سرگرمیوں کے بارے میں براہِ راست معلومات حاصل کر سکیں گے۔
اسلامک یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا قیام سال 2005 میں عمل میں لایا گیا تھا۔ انہوں نے اِس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ محض دو دہائیوں کے مختصر عرصے میں اس ادارے نے تعلیم، تحقیق اور ٹیکنالوجی کے میدان میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور جموں و کشمیر کے تعلیمی منظر نامے پر اپنی ایک منفرد شناخت قائم کی ہے۔
اونتی پورہ، جموں و کشمیر (شبیر بھٹ)
اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (IUST) اونتی پورہ کل، بدھ 11 نومبر 2026 کو اپنا 21واں یومِ تاسیس (Foundation Day) روایتی جوش و خروش کے ساتھ منا رہی ہے۔ اس تاریخی اور باوقار موقع پر یونیورسٹی کیمپس میں تعلیمی، تکنیکی، ثقافتی اور تفریحی سرگرمیوں پر مشتمل وسیع پیمانے پر مختلف پروگراموں کا اہتمام کیا جائے گا۔
ان تقریبات کا بنیادی مقصد ادارے کی تعلیمی کامیابیوں، تحقیقی سرگرمیوں اور کیمپس کی متحرک تعلیمی و ثقافتی زندگی کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنا ہے۔ اس سلسلے میں کیمپس کے اندر درج ذیل اہم ایونٹس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی فیسٹیول (Tech Fest): طلباء کی تکنیکی اور اختراعی صلاحیتوں کو سامنے لانے کے لیے خصوصی نمائش۔ یونیورسٹی اوپن ڈے (Open Day): عام لوگوں، خواہشمند طلباء اور والدین کے لیے کیمپس کے دروازے کھولے جائیں گے۔ ایلومنائی میٹ (Alumni Meet): یونیورسٹی کے سابقہ طلباء کی بیٹھک، جہاں وہ اپنے تجربات شیئر کریں گے۔ فوڈ اینڈ بک فیسٹیول: کتابوں کے شوقین افراد اور روایتی کھانوں کے اسٹالز پر مبنی تفریحی میلہ۔ آرٹ نمائش اور ثقافتی پروگرام: وادی کی ثقافت اور فن پارے پیش کرنے کے لیے رنگا رنگ اسٹیج شوز۔
تقریبات کا سب سے اہم حصہ 'یونیورسٹی اوپن ڈے' ہوگا۔ اس اقدام کے تحت ہائر سیکنڈری اور کالجوں کے خواہشمند طلباء اور ان کے والدین کو یونیورسٹی کیمپس کا تفصیلی دورہ کرنے کا موقع ملے گا۔ وہ یہاں دستیاب مختلف تعلیمی پروگراموں، جدید تحقیقی سہولیات، لیبارٹریز، بنیادی ڈھانچے (Infrastructure) اور طلباء کی دیگر ہم نصابی سرگرمیوں کے بارے میں براہِ راست معلومات حاصل کر سکیں گے۔
اسلامک یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا قیام سال 2005 میں عمل میں لایا گیا تھا۔ انہوں نے اِس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ محض دو دہائیوں کے مختصر عرصے میں اس ادارے نے تعلیم، تحقیق اور ٹیکنالوجی کے میدان میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور جموں و کشمیر کے تعلیمی منظر نامے پر اپنی ایک منفرد شناخت قائم کی ہے۔