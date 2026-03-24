عالمی یوم آب کے موقع پر اسلامک یونیورسٹی میں پروگرام منعقد - IUST AWANTIPORA PROGRAMME
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 24, 2026 at 2:27 PM IST
پلوامہ(شبیر بٹ): اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اونتی پورہ، (IUST) نے عالمی یومِ آب کی نسبت سے ایک پروگرام منعقد کیا جس میں پانی کے تحفظ اور اس کے پائیدار استعمال کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ماہرین نے پانی کے دانشمندانہ استعمال پر زور دیا۔
پروگرام میں یونیورسٹی کے اساتذہ و طلبہ کے ساتھ ساتھ ماہرین نے بھی شرکت کی۔ ماہرین خاص کر آئی یو ایس ٹی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل رمشو نے پانی کے محتاط استعمال اور وسائل کے دانشمندانہ استعمال کے ساتھ ساتھ آئندہ نسلوں کے لیے اس ورثے کے تحفظ کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔
مقررین نے پانی کے بحران سے نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنانے پر زور دیتے ہوئے عوام میں بیداری پیدا کرنے کو بھی اہم قرار دیا۔
