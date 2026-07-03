اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں نشہ مکت ابھیان پروگرام کا اہتمام - NASHA MUKT ABHIYAN IN AWANTIPORA
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 3, 2026 at 12:33 PM IST
اونتی پورہ، جموں و کشمیر (شبیر بھٹ)
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی جانب سے شروع کی گئی ’100 روزہ جموں و کشمیر مہم‘ کے سلسلے میں، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (IUST) نے اونتی پورہ میں واقع اپنے کیمپس میں ’نشہ مکت جموں و کشمیر‘ (منشیات سے پاک جموں و کشمیر) کے عنوان سے ایک میوزک کنسرٹ اور آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں میں منشیات کے مضر اثرات کے بارے میں شعور بیدار کرنا تھا۔ اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنا تھا کہ وہ منشیات سے دور رہیں اور منشیات سے پاک ماحول میں ایک صحت مند، مثبت اور خوشحال طرزِ زندگی اپنائیں۔
تقریب میں مختلف ثقافتی پرفارمنسز اور موسیقی کے پروگرام پیش کیے گئے جن کا مقصد منشیات سے پاک ماحول کے لیے مہم میں طلبہ کو شامل کرنا اور ایک پرجوش ماحول پیدا کرنا تھا۔ ان پرفارمنسز کے ذریعے شرکاء کو منشیات کے استعمال کے خطرات سے آگاہ کیا گیا اور انہیں زندگی میں ذمہ دارانہ فیصلے کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اس موقع پر فنکاروں اور پرفارمرز نے اپنی پرجوش پیشکشوں سے سامعین کو مسحور کر دیا اور حاضرین کی جانب سے بھرپور داد و تحسین وصول کی۔ یہ پروگرام اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (IUST) کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو کی سرپرستی میں منعقد کیا گیا۔
اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (IUST) کے رجسٹرار پروفیسر شمیم احمد شاہ نے بطور مہمانِ خصوصی تقریب میں شرکت کی۔ دیگر شرکاء میں ڈین اسٹوڈنٹس ڈاکٹر مونیسہ قادری، ڈائریکٹر گڈ گورننس ڈاکٹر جی این اِتو، فیکلٹی ممبران اور بڑی تعداد میں طلبہ شامل تھے۔
اونتی پورہ، جموں و کشمیر (شبیر بھٹ)
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی جانب سے شروع کی گئی ’100 روزہ جموں و کشمیر مہم‘ کے سلسلے میں، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (IUST) نے اونتی پورہ میں واقع اپنے کیمپس میں ’نشہ مکت جموں و کشمیر‘ (منشیات سے پاک جموں و کشمیر) کے عنوان سے ایک میوزک کنسرٹ اور آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں میں منشیات کے مضر اثرات کے بارے میں شعور بیدار کرنا تھا۔ اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنا تھا کہ وہ منشیات سے دور رہیں اور منشیات سے پاک ماحول میں ایک صحت مند، مثبت اور خوشحال طرزِ زندگی اپنائیں۔
تقریب میں مختلف ثقافتی پرفارمنسز اور موسیقی کے پروگرام پیش کیے گئے جن کا مقصد منشیات سے پاک ماحول کے لیے مہم میں طلبہ کو شامل کرنا اور ایک پرجوش ماحول پیدا کرنا تھا۔ ان پرفارمنسز کے ذریعے شرکاء کو منشیات کے استعمال کے خطرات سے آگاہ کیا گیا اور انہیں زندگی میں ذمہ دارانہ فیصلے کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اس موقع پر فنکاروں اور پرفارمرز نے اپنی پرجوش پیشکشوں سے سامعین کو مسحور کر دیا اور حاضرین کی جانب سے بھرپور داد و تحسین وصول کی۔ یہ پروگرام اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (IUST) کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو کی سرپرستی میں منعقد کیا گیا۔
اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (IUST) کے رجسٹرار پروفیسر شمیم احمد شاہ نے بطور مہمانِ خصوصی تقریب میں شرکت کی۔ دیگر شرکاء میں ڈین اسٹوڈنٹس ڈاکٹر مونیسہ قادری، ڈائریکٹر گڈ گورننس ڈاکٹر جی این اِتو، فیکلٹی ممبران اور بڑی تعداد میں طلبہ شامل تھے۔