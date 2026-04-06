جنگ میں امریکہ کو ایک اور بڑا دھچکا! ایران کا دعویٰ: ہم نے امریکی C-130 طیارے کو مار گرایا - IRGC DESTROYED US AIRCRAFT
By PTI
Published : April 6, 2026 at 1:47 PM IST
تہران، ایران: ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) نے ایک امریکی C-130 طیارے کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے جو اصفہان شہر میں گر کر تباہ ہونے والے امریکی لڑاکا طیارے کے عملے کی تلاش میں مصروف تھا۔ C-130 ایک بڑے چار انجن والا ایئر لفٹر ہے، جس کی قیمت تقریباً 1,000 کروڑ روپے ہے۔ اسے فوجیوں کی نقل و حمل، فضائی ایندھن بھرنے اور بچاؤ کے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آئی آر جی سی کی طرف سے یہ دعویٰ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے فوراً بعد سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے زور دے کر کہا تھا کہ گر کر تباہ ہونے والے امریکی لڑاکا طیارے کے پائلٹ کو بحفاظت بچا لیا گیا ہے۔ ایران نے 3 اپریل کو امریکی F-15E طیارے کو مار گرایا تھا۔
آج ایران امریکہ اسرائیل تنازعہ کا 37واں دن ہے جس میں شدت آتی جا رہی ہے۔ دس دن پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ وہ یا تو کسی معاہدے پر راضی ہو یا آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دے؛ اس الٹی میٹم کی آخری تاریخ پیر کو ختم ہو رہی ہے۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنی دھمکی کا اعادہ کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ وہ ایران کے پاور پلانٹس اور پلوں سمیت پورے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیں گے۔ دریں اثنا، ایران نے ٹرمپ کی دھمکی کو مسترد کرتے ہوئے اسے "اعصابی ردعمل" قرار دیا ہے۔
