ایرانی کپ کا بلاک بسٹر مقابلہ: جموں و کشمیر بمقابلہ ریسٹ آف انڈیا – رشبھ پنت کے ستاروں کا پارس ڈوگرا کے چیمپئنز سے ٹکراؤ
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Published : October 1, 2026 at 1:04 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی کرکٹ تاریخ کا ایک بڑا امتحان اس وقت ہوگا جب رانجی ٹرافی چیمپئن ٹیم، جمعرات سے سرینگر کے شیرِ کشمیر اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے ایرانی کپ میں ستاروں سے سجی 'ریسٹ آف انڈیا' ٹیم کا مقابلہ کرے گی۔ ایک سے 5 اکتوبر تک کھیلا جانے والا یہ پانچ روزہ فرسٹ کلاس میچ، وادیٔ کشمیر میں منعقد ہونے والا پہلا ایرانی کپ میچ ہوگا۔ بھارتی وکٹ کیپر بلے باز رشبھ پنت 'ریسٹ آف انڈیا' ٹیم کی کپتانی کریں گے، جبکہ جموں و کشمیر کے سینئر کھلاڑی پارس ڈوگرا میزبان ٹیم کی قیادت کریں گے۔
رشبھ پنت نے کہا کہ یہ میچ ٹیسٹ سیزن سے قبل لال گیند (ریڈ بال) کرکٹ کی بہترین تیاری کا موقع فراہم کرے گا۔ انہوں نے کریز پر زیادہ وقت گزارنے اور اپنی حکمتِ عملی کو سادہ رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ میچ سے قبل پریس کانفرنس میں پنت نے کہا: "کرکٹ کھیلنا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ آپ جتنا زیادہ کھیلیں گے، یقینی طور پر اتنے ہی بہتر ہوتے جائیں گے۔"
پنت نے کہا کہ ان کی توجہ صرف ان امور پر ہے جو ان کے اختیار میں ہیں اور وہ مسلسل بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا: "میرے لیے ہر میچ ایک موقع ہے۔ میں اپنا بہترین دینے کی کوشش کرتا ہوں۔" ریسٹ آف انڈیا کے کپتان نے کہا کہ وہ تیاریوں کو غیر ضروری طور پر پیچیدہ بنانے پر یقین نہیں رکھتے۔ پنت کا کہنا تھا: "اگر آپ چیزوں کو سادہ رکھیں، ذہن میں درست رہنمائی ہو، اور صحیح لوگ آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہوں، تو میدان میں اتر کر ہر بار صرف اپنا بہترین کھیل پیش کریں۔"
دوسری طرف، جموں و کشمیر کے کپتان پارس ڈوگرا کے لیے چیلنج یہ یقینی بنانا ہے کہ ٹیم اپنی تاریخی رانجی ٹرافی کامیابی کے سحر میں ہی نہ کھوئی رہے۔ جموں و کشمیر نے گزشتہ سیزن میں شاندار مہم کے بعد اپنا پہلا رانجی ٹرافی ٹائٹل جیتا تھا۔ ڈوگرا نے کہا کہ کھلاڑیوں نے اس کامیابی کا بھرپور جشن منایا لیکن اب وہ آگے بڑھ چکے ہیں۔ ڈوگرا نے کہاکہ "ہم نے چیمپئن شپ جیتی اور وہاں کا ماحول بہت زبردست تھا۔ لیکن اب ہم اسے بھول چکے ہیں۔ ہم نے مثبت باتیں اپنائیں اور یادیں بنائیں، لیکن اب ہمیں مستقبل کے بارے میں سوچنا ہو گا۔" انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی کپ اب ٹیم کی فوری ترجیح ہے۔ "اگلا ہدف ایرانی کپ ہے۔ جو ہو چکا، وہ اب یادوں میں ہے۔"
ڈوگرا کا ماننا ہے کہ ٹیم گزشتہ سیزن کی کامیابی سے حاصل ہونے والے اعتماد کو برقرار رکھتے ہوئے اسی سادہ حکمتِ عملی پر عمل کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا: "ہم اچھی کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ سال بھی اچھی کرکٹ کھیلی تھی اور اس بار بھی اسے دہرانے کی کوشش کریں گے۔" جموں و کشمیر کے کپتان نے کہا کہ سکواڈ نے بہترین تیاری کی ہے اور کچھ اہم ناموں کی عدم موجودگی کے باوجود کھلاڑی کارکردگی دکھانے کے لیے پرجوش ہیں۔ ڈوگرا نے کہا: "ہر کھلاڑی بہترین فارم میں ہے، سب میں اچھا کرنے کی بھوک ہے اور ہر کوئی شاندار کارکردگی دکھانا چاہتا ہے۔ یقیناً کچھ کمی ضرور محسوس ہوگی لیکن ہمارے پاس متبادل موجود ہیں۔ ہم صرف اچھی کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں۔"
سرینگر: جموں و کشمیر کی کرکٹ تاریخ کا ایک بڑا امتحان اس وقت ہوگا جب رانجی ٹرافی چیمپئن ٹیم، جمعرات سے سرینگر کے شیرِ کشمیر اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے ایرانی کپ میں ستاروں سے سجی 'ریسٹ آف انڈیا' ٹیم کا مقابلہ کرے گی۔ ایک سے 5 اکتوبر تک کھیلا جانے والا یہ پانچ روزہ فرسٹ کلاس میچ، وادیٔ کشمیر میں منعقد ہونے والا پہلا ایرانی کپ میچ ہوگا۔ بھارتی وکٹ کیپر بلے باز رشبھ پنت 'ریسٹ آف انڈیا' ٹیم کی کپتانی کریں گے، جبکہ جموں و کشمیر کے سینئر کھلاڑی پارس ڈوگرا میزبان ٹیم کی قیادت کریں گے۔
رشبھ پنت نے کہا کہ یہ میچ ٹیسٹ سیزن سے قبل لال گیند (ریڈ بال) کرکٹ کی بہترین تیاری کا موقع فراہم کرے گا۔ انہوں نے کریز پر زیادہ وقت گزارنے اور اپنی حکمتِ عملی کو سادہ رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ میچ سے قبل پریس کانفرنس میں پنت نے کہا: "کرکٹ کھیلنا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ آپ جتنا زیادہ کھیلیں گے، یقینی طور پر اتنے ہی بہتر ہوتے جائیں گے۔"
پنت نے کہا کہ ان کی توجہ صرف ان امور پر ہے جو ان کے اختیار میں ہیں اور وہ مسلسل بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا: "میرے لیے ہر میچ ایک موقع ہے۔ میں اپنا بہترین دینے کی کوشش کرتا ہوں۔" ریسٹ آف انڈیا کے کپتان نے کہا کہ وہ تیاریوں کو غیر ضروری طور پر پیچیدہ بنانے پر یقین نہیں رکھتے۔ پنت کا کہنا تھا: "اگر آپ چیزوں کو سادہ رکھیں، ذہن میں درست رہنمائی ہو، اور صحیح لوگ آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہوں، تو میدان میں اتر کر ہر بار صرف اپنا بہترین کھیل پیش کریں۔"
دوسری طرف، جموں و کشمیر کے کپتان پارس ڈوگرا کے لیے چیلنج یہ یقینی بنانا ہے کہ ٹیم اپنی تاریخی رانجی ٹرافی کامیابی کے سحر میں ہی نہ کھوئی رہے۔ جموں و کشمیر نے گزشتہ سیزن میں شاندار مہم کے بعد اپنا پہلا رانجی ٹرافی ٹائٹل جیتا تھا۔ ڈوگرا نے کہا کہ کھلاڑیوں نے اس کامیابی کا بھرپور جشن منایا لیکن اب وہ آگے بڑھ چکے ہیں۔ ڈوگرا نے کہاکہ "ہم نے چیمپئن شپ جیتی اور وہاں کا ماحول بہت زبردست تھا۔ لیکن اب ہم اسے بھول چکے ہیں۔ ہم نے مثبت باتیں اپنائیں اور یادیں بنائیں، لیکن اب ہمیں مستقبل کے بارے میں سوچنا ہو گا۔" انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی کپ اب ٹیم کی فوری ترجیح ہے۔ "اگلا ہدف ایرانی کپ ہے۔ جو ہو چکا، وہ اب یادوں میں ہے۔"
ڈوگرا کا ماننا ہے کہ ٹیم گزشتہ سیزن کی کامیابی سے حاصل ہونے والے اعتماد کو برقرار رکھتے ہوئے اسی سادہ حکمتِ عملی پر عمل کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا: "ہم اچھی کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ سال بھی اچھی کرکٹ کھیلی تھی اور اس بار بھی اسے دہرانے کی کوشش کریں گے۔" جموں و کشمیر کے کپتان نے کہا کہ سکواڈ نے بہترین تیاری کی ہے اور کچھ اہم ناموں کی عدم موجودگی کے باوجود کھلاڑی کارکردگی دکھانے کے لیے پرجوش ہیں۔ ڈوگرا نے کہا: "ہر کھلاڑی بہترین فارم میں ہے، سب میں اچھا کرنے کی بھوک ہے اور ہر کوئی شاندار کارکردگی دکھانا چاہتا ہے۔ یقیناً کچھ کمی ضرور محسوس ہوگی لیکن ہمارے پاس متبادل موجود ہیں۔ ہم صرف اچھی کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں۔"