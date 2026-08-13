یوپی اسمبلی الیکشن میں راشٹریہ علماء کونسل کی انتخابی حکمتِ عملی؟ - EXCLUSIVE INTERVIEW MAULANA RASHADI
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Published : August 13, 2026 at 4:00 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 5:24 PM IST
لکھنؤ (خورشید احمد)
نئی دہلی کے بٹلہ ہاؤس انکاؤنٹر کے بعد جس غصے اور صدمے میں مولانا عامر رشادی ٹرین کے ذریعے لوگوں کو لے کر دہلی کے جنتر منتر پہنچے تھے، اسی غصے نے آگے چل کر ایک سیاسی جماعت 'راشٹریہ علماء کونسل' کی تشکیل کی بنیاد رکھی۔ 18 سال گزر چکے ہیں اور پارٹی یوپی، آسام، مہاراشٹر میں انتخابات لڑ چکی ہے، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ اب ایک بار پھر پارٹی یوپی اسمبلی انتخابات 2027 کے لیے تیار ہے۔ ای ٹی وی بھارت (ETV Bharat) نے علماء کونسل کے بانی اور قومی صدر مولانا عامر رشادی سے خصوصی گفتگو کی۔ پیش ہے لکھنؤ سے ای ٹی وی بھارت نامہ نگار خورشید احمد مصباحی کی رپورٹ
راشٹریہ علماء کونسل کا جنم ہی 2008 کے بٹلہ ہاؤس انکاؤنٹر کے ردعمل میں ہوا تھا۔ اس کے فوراً بعد سے پارٹی نے اتر پردیش کی مختلف اسمبلی سیٹوں پر اپنے امیدوار اتارے۔ پارٹی کے قومی صدر مولانا عامر رشادی خود تسلیم کرتے ہیں کہ ان 18 برسوں میں یوپی کے علاوہ آسام، کرناٹک اور مہاراشٹر میں بھی پارٹی نے پوری طاقت سے الیکشن لڑا، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ اعظم گڑھ کی دیدار گنج سیٹ پارٹی کے لیے ہمیشہ خاص رہی ہے۔ یہاں سے مولانا رشادی کے خاندان کے رکن حذیفہ عامر رشادی الیکشن لڑ چکے ہیں اور اس سیٹ پر پارٹی کو مقامی سطح پر اچھی عوامی حمایت بھی ملتی رہی ہے۔ بھلے ہی جیت کا ہندسہ اب تک صفر ہے، لیکن پارٹی کی سب سے بڑی طاقت پوروانچل کے مسلم اکثریتی علاقے رہے ہیں۔ خاص طور پر، اعظم گڑھ اور آس پاس کے اضلاع میں پارٹی کا اچھا خاصا بیس (ووٹ بینک) ہے۔ ای ٹی وی بھارت سے خصوصی گفتگو میں مولانا عامر رشادی نے بتایا کہ ایک دلچسپ موڑ تب آیا جب بسپا (بہوجن سماج پارٹی BSP) چیف مایاوتی اقتدار سے باہر ہوئیں اور انہوں نے اپنے قریبی نصیر الدین صدیقی کے ذریعے راشٹریہ علماء کونسل سے مدد مانگی۔ پارٹی نے اس الیکشن میں اپنے قریب 80 امیدوار واپس بلا لیے تھے، تاکہ بسپا کو فائدہ پہنچ سکے۔ مولانا رشادی کے مطابق، مایاوتی نے خود مانا تھا کہ دو درجن سے زیادہ ایم ایل اے اسی مدد کی بدولت جیتے تھے۔ لیکن جب کونسل نے اپنی سیاسی حصہ داری کی بات اٹھائی، تو مایاوتی نے بات چیت ہی بند کر دی اور تب سے یہ رشتہ ٹھنڈا پڑا ہوا ہے۔
مولانا عامر رشادی کے مطابق، 2027 کے اسمبلی انتخابات میں سیٹوں کی تعداد ابھی طے نہیں ہے۔ پارٹی 20 سیٹوں پر بھی لڑ سکتی ہے، 50 پر بھی اور اگر حالات سازگار رہے تو 200 سیٹوں تک پہنچ سکتی ہے۔ فیصلہ زمینی مضبوطی کی بنیاد پر ہو گا۔ جہاں پارٹی کا عوامی اثر و رسوخ ہے، حامی زیادہ ہیں اور مضبوط امیدوار موجود ہے، وہیں ٹکٹ دیا جائے گا۔ اس کے لیے ضلع اور ریاستی سطح پر پارٹی عہدیداروں کے ساتھ لگاتار ملاقاتوں اور رپورٹنگ کا دور چل رہا ہے۔ حکمتِ عملی میں اہم تبدیلی یہ ہے کہ پارٹی اب صرف مسلم امیدواروں تک محدود نہیں رہنا چاہتی۔ مولانا رشادی کا کہنا ہے کہ ٹکٹوں کی تقسیم میں معاشرے کے ہر مذہب اور طبقے کی شرکت کو یقینی بنایا جائے گا۔ پوروانچل کے کئی اضلاع، خاص طور پر اعظم گڑھ اور آس پاس کے علاقوں میں پارٹی خصوصی زور لگانے کی تیاری میں ہے۔ اتر پردیش میں تقریباً 20 فیصد مسلم آبادی ہے اور یہ ووٹ بینک قریب 143 سیٹوں پر نتائج بنانے یا بگاڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ان میں سے 70 سیٹوں پر مسلم آبادی 20 سے 30 فیصد کے درمیان ہے، جب کہ 73 سیٹوں پر یہ ہندسہ 30 فیصد سے اوپر ہے۔ قریب تین درجن سیٹیں ایسی بھی ہیں، جہاں مسلم امیدوار اپنے دم پر جیت سکتے ہیں۔ یہی اعداد و شمار راشٹریہ علماء کونسل، پیس پارٹی اور اے آئی ایم آئی ایم (AIMIM) جیسی مسلم بنیادوں پر قائم جماعتوں کی سیاسی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ بھلے ہی ان کی اپنی جیت کا کھاتا نہ کھلا ہو، لیکن مسلم اکثریتی اور قریبی مقابلے والی سیٹوں پر ان جماعتوں کے امیدوار اترنے سے ووٹوں کا بکھراؤ براہِ راست سپا (SP)، کانگریس اور بسپا (BSP) کے سیاسی کھیل کو متاثر کرتا ہے۔
مولانا عامر رشادی انتہائی صاف لہجے میں بتاتے ہیں کہ 2013 سے 2017 تک، جب اسد الدین اویسی اتر پردیش میں پیر جمانے کی کوشش کر رہے تھے، راشٹریہ علماء کونسل نے انہیں لگاتار خطوط لکھے۔ یہ تجویز دیتے ہوئے کہ پہلے یوپی کے مسلم رہنماؤں سے اتحاد (گٹھ بندھن) کیا جائے۔ پارٹی کے جنرل سکریٹری طلحہ عامر رشادی کے مطابق، یہ سلسلہ دراصل 2010 سے ہی چل رہا ہے، لیکن آج تک اویسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ مولانا رشادی کا لہجہ اویسی کو لے کر تلخ ہے۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر اویسی کا مقصد مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا ہے یا نقصان؟ یوپی کا مسلمان اب کافی ہوشیار ہو چکا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ کس کا ایجنڈا کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ دوسری طرف پیس پارٹی کی تصویر مختلف ہے۔ ڈاکٹر ایوب انصاری نے 2008 میں پیس پارٹی بنائی تھی اور 2012 کے یوپی الیکشن میں پارٹی کے 4 ایم ایل اے جیتے بھی تھے۔ تاہم، اس کے بعد پارٹی کا کھاتا پھر نہیں کھلا۔ مولانا رشادی کہتے ہیں کہ 2027 میں اتحاد (گٹھ بندھن) کے ساتھ جانا ہے، اکیلے لڑنا ہے یا مسلم جماعتیں ایک اسٹیج پر آئیں گی، اس پر ابھی کچھ بھی طے شدہ نہیں کہا جا سکتا۔ گزشتہ الیکشن میں پارٹی کا پیس پارٹی کے ساتھ اتحاد تھا۔ کچھ امیدوار بھی اتارے گئے تھے، لیکن نتیجہ پھر وہی صفر نکلا اور کامیابی نہیں ملی۔ تنظیمی سطح پر پارٹی اب ضلع اور ریاست، دونوں سطحوں پر ایک منظم رپورٹنگ کا نظام قائم کر رہی ہے۔ ذمہ داران کے ساتھ باقاعدہ ملاقاتیں، امیدواروں کی جانچ پڑتال اور زمینی فیڈ بیک (رائے) اسی کوشش کا حصہ ہیں۔ سب سے بڑی تبدیلی ٹکٹوں کی تقسیم کی سوچ میں ہے۔ پارٹی اب خود کو صرف مسلم پارٹی کے دائرے سے نکال کر تمام مذاہب کی شمولیت والا ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہتی ہے، تاکہ یہ الزام نہ لگے کہ وہ صرف ایک ہی برادری کی نمائندگی کرتی ہے۔
مسائل کے محاذ پر پارٹی اپنی شناخت انڈین مجاہدین کیس، بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر اور مسلمانوں پر دہشت گردی کے الزامات کے تحت ہونے والی گرفتاریوں جیسے معاملات پر مسلسل آواز اٹھانے والی تنظیم کے طور پر برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ بھلے ہی انتخابی جیت حاصل نہ ہوئی ہو، مولانا رشاد اس بات کو ہی پارٹی کی اصل کامیابی مانتے ہیں۔ وہ یوپی کی مرکزی دھارے کی سیاسی پارٹیوں سے سوال پوچھتے ہیں کہ مسلم ووٹ لینے والی جماعتیں برادری پر ہونے والے مبینہ مظالم پر کتنی کھل کر سامنے آتی ہیں۔ بہرحال، اصل امتحان اب بھی وہیں ہے جہاں پارٹی پچھلے 18 سالوں سے اٹکی ہوئی ہے۔ پارٹی کو اپنی پہلی جیت کے لیے سب سے زیادہ امید اعظم گڑھ اور اس کے آس پاس کے اضلاع سے ہے۔ وہاں پارٹی کا روایتی عوامی ووٹ بینک اور دیدار گنج جیسی سیٹوں پر ملنے والی مقامی حمایت اسے باقی یوپی کے مقابلے میں کہیں زیادہ مضبوط اور مسابقتی پوزیشن میں کھڑا کرتی ہے۔ باقی جگہوں پر پارٹی کا کردار اب بھی کنگ میکر کا نہ سہی، تو کم از کم گیم چینجر کا ضرور نظر آتا ہے، جو دوسری جماعتوں کے سیاسی مساوات بگاڑ سکتی ہے۔
لکھنؤ (خورشید احمد)
نئی دہلی کے بٹلہ ہاؤس انکاؤنٹر کے بعد جس غصے اور صدمے میں مولانا عامر رشادی ٹرین کے ذریعے لوگوں کو لے کر دہلی کے جنتر منتر پہنچے تھے، اسی غصے نے آگے چل کر ایک سیاسی جماعت 'راشٹریہ علماء کونسل' کی تشکیل کی بنیاد رکھی۔ 18 سال گزر چکے ہیں اور پارٹی یوپی، آسام، مہاراشٹر میں انتخابات لڑ چکی ہے، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ اب ایک بار پھر پارٹی یوپی اسمبلی انتخابات 2027 کے لیے تیار ہے۔ ای ٹی وی بھارت (ETV Bharat) نے علماء کونسل کے بانی اور قومی صدر مولانا عامر رشادی سے خصوصی گفتگو کی۔ پیش ہے لکھنؤ سے ای ٹی وی بھارت نامہ نگار خورشید احمد مصباحی کی رپورٹ
راشٹریہ علماء کونسل کا جنم ہی 2008 کے بٹلہ ہاؤس انکاؤنٹر کے ردعمل میں ہوا تھا۔ اس کے فوراً بعد سے پارٹی نے اتر پردیش کی مختلف اسمبلی سیٹوں پر اپنے امیدوار اتارے۔ پارٹی کے قومی صدر مولانا عامر رشادی خود تسلیم کرتے ہیں کہ ان 18 برسوں میں یوپی کے علاوہ آسام، کرناٹک اور مہاراشٹر میں بھی پارٹی نے پوری طاقت سے الیکشن لڑا، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ اعظم گڑھ کی دیدار گنج سیٹ پارٹی کے لیے ہمیشہ خاص رہی ہے۔ یہاں سے مولانا رشادی کے خاندان کے رکن حذیفہ عامر رشادی الیکشن لڑ چکے ہیں اور اس سیٹ پر پارٹی کو مقامی سطح پر اچھی عوامی حمایت بھی ملتی رہی ہے۔ بھلے ہی جیت کا ہندسہ اب تک صفر ہے، لیکن پارٹی کی سب سے بڑی طاقت پوروانچل کے مسلم اکثریتی علاقے رہے ہیں۔ خاص طور پر، اعظم گڑھ اور آس پاس کے اضلاع میں پارٹی کا اچھا خاصا بیس (ووٹ بینک) ہے۔ ای ٹی وی بھارت سے خصوصی گفتگو میں مولانا عامر رشادی نے بتایا کہ ایک دلچسپ موڑ تب آیا جب بسپا (بہوجن سماج پارٹی BSP) چیف مایاوتی اقتدار سے باہر ہوئیں اور انہوں نے اپنے قریبی نصیر الدین صدیقی کے ذریعے راشٹریہ علماء کونسل سے مدد مانگی۔ پارٹی نے اس الیکشن میں اپنے قریب 80 امیدوار واپس بلا لیے تھے، تاکہ بسپا کو فائدہ پہنچ سکے۔ مولانا رشادی کے مطابق، مایاوتی نے خود مانا تھا کہ دو درجن سے زیادہ ایم ایل اے اسی مدد کی بدولت جیتے تھے۔ لیکن جب کونسل نے اپنی سیاسی حصہ داری کی بات اٹھائی، تو مایاوتی نے بات چیت ہی بند کر دی اور تب سے یہ رشتہ ٹھنڈا پڑا ہوا ہے۔
مولانا عامر رشادی کے مطابق، 2027 کے اسمبلی انتخابات میں سیٹوں کی تعداد ابھی طے نہیں ہے۔ پارٹی 20 سیٹوں پر بھی لڑ سکتی ہے، 50 پر بھی اور اگر حالات سازگار رہے تو 200 سیٹوں تک پہنچ سکتی ہے۔ فیصلہ زمینی مضبوطی کی بنیاد پر ہو گا۔ جہاں پارٹی کا عوامی اثر و رسوخ ہے، حامی زیادہ ہیں اور مضبوط امیدوار موجود ہے، وہیں ٹکٹ دیا جائے گا۔ اس کے لیے ضلع اور ریاستی سطح پر پارٹی عہدیداروں کے ساتھ لگاتار ملاقاتوں اور رپورٹنگ کا دور چل رہا ہے۔ حکمتِ عملی میں اہم تبدیلی یہ ہے کہ پارٹی اب صرف مسلم امیدواروں تک محدود نہیں رہنا چاہتی۔ مولانا رشادی کا کہنا ہے کہ ٹکٹوں کی تقسیم میں معاشرے کے ہر مذہب اور طبقے کی شرکت کو یقینی بنایا جائے گا۔ پوروانچل کے کئی اضلاع، خاص طور پر اعظم گڑھ اور آس پاس کے علاقوں میں پارٹی خصوصی زور لگانے کی تیاری میں ہے۔ اتر پردیش میں تقریباً 20 فیصد مسلم آبادی ہے اور یہ ووٹ بینک قریب 143 سیٹوں پر نتائج بنانے یا بگاڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ان میں سے 70 سیٹوں پر مسلم آبادی 20 سے 30 فیصد کے درمیان ہے، جب کہ 73 سیٹوں پر یہ ہندسہ 30 فیصد سے اوپر ہے۔ قریب تین درجن سیٹیں ایسی بھی ہیں، جہاں مسلم امیدوار اپنے دم پر جیت سکتے ہیں۔ یہی اعداد و شمار راشٹریہ علماء کونسل، پیس پارٹی اور اے آئی ایم آئی ایم (AIMIM) جیسی مسلم بنیادوں پر قائم جماعتوں کی سیاسی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ بھلے ہی ان کی اپنی جیت کا کھاتا نہ کھلا ہو، لیکن مسلم اکثریتی اور قریبی مقابلے والی سیٹوں پر ان جماعتوں کے امیدوار اترنے سے ووٹوں کا بکھراؤ براہِ راست سپا (SP)، کانگریس اور بسپا (BSP) کے سیاسی کھیل کو متاثر کرتا ہے۔
مولانا عامر رشادی انتہائی صاف لہجے میں بتاتے ہیں کہ 2013 سے 2017 تک، جب اسد الدین اویسی اتر پردیش میں پیر جمانے کی کوشش کر رہے تھے، راشٹریہ علماء کونسل نے انہیں لگاتار خطوط لکھے۔ یہ تجویز دیتے ہوئے کہ پہلے یوپی کے مسلم رہنماؤں سے اتحاد (گٹھ بندھن) کیا جائے۔ پارٹی کے جنرل سکریٹری طلحہ عامر رشادی کے مطابق، یہ سلسلہ دراصل 2010 سے ہی چل رہا ہے، لیکن آج تک اویسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ مولانا رشادی کا لہجہ اویسی کو لے کر تلخ ہے۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر اویسی کا مقصد مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا ہے یا نقصان؟ یوپی کا مسلمان اب کافی ہوشیار ہو چکا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ کس کا ایجنڈا کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ دوسری طرف پیس پارٹی کی تصویر مختلف ہے۔ ڈاکٹر ایوب انصاری نے 2008 میں پیس پارٹی بنائی تھی اور 2012 کے یوپی الیکشن میں پارٹی کے 4 ایم ایل اے جیتے بھی تھے۔ تاہم، اس کے بعد پارٹی کا کھاتا پھر نہیں کھلا۔ مولانا رشادی کہتے ہیں کہ 2027 میں اتحاد (گٹھ بندھن) کے ساتھ جانا ہے، اکیلے لڑنا ہے یا مسلم جماعتیں ایک اسٹیج پر آئیں گی، اس پر ابھی کچھ بھی طے شدہ نہیں کہا جا سکتا۔ گزشتہ الیکشن میں پارٹی کا پیس پارٹی کے ساتھ اتحاد تھا۔ کچھ امیدوار بھی اتارے گئے تھے، لیکن نتیجہ پھر وہی صفر نکلا اور کامیابی نہیں ملی۔ تنظیمی سطح پر پارٹی اب ضلع اور ریاست، دونوں سطحوں پر ایک منظم رپورٹنگ کا نظام قائم کر رہی ہے۔ ذمہ داران کے ساتھ باقاعدہ ملاقاتیں، امیدواروں کی جانچ پڑتال اور زمینی فیڈ بیک (رائے) اسی کوشش کا حصہ ہیں۔ سب سے بڑی تبدیلی ٹکٹوں کی تقسیم کی سوچ میں ہے۔ پارٹی اب خود کو صرف مسلم پارٹی کے دائرے سے نکال کر تمام مذاہب کی شمولیت والا ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہتی ہے، تاکہ یہ الزام نہ لگے کہ وہ صرف ایک ہی برادری کی نمائندگی کرتی ہے۔
مسائل کے محاذ پر پارٹی اپنی شناخت انڈین مجاہدین کیس، بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر اور مسلمانوں پر دہشت گردی کے الزامات کے تحت ہونے والی گرفتاریوں جیسے معاملات پر مسلسل آواز اٹھانے والی تنظیم کے طور پر برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ بھلے ہی انتخابی جیت حاصل نہ ہوئی ہو، مولانا رشاد اس بات کو ہی پارٹی کی اصل کامیابی مانتے ہیں۔ وہ یوپی کی مرکزی دھارے کی سیاسی پارٹیوں سے سوال پوچھتے ہیں کہ مسلم ووٹ لینے والی جماعتیں برادری پر ہونے والے مبینہ مظالم پر کتنی کھل کر سامنے آتی ہیں۔ بہرحال، اصل امتحان اب بھی وہیں ہے جہاں پارٹی پچھلے 18 سالوں سے اٹکی ہوئی ہے۔ پارٹی کو اپنی پہلی جیت کے لیے سب سے زیادہ امید اعظم گڑھ اور اس کے آس پاس کے اضلاع سے ہے۔ وہاں پارٹی کا روایتی عوامی ووٹ بینک اور دیدار گنج جیسی سیٹوں پر ملنے والی مقامی حمایت اسے باقی یوپی کے مقابلے میں کہیں زیادہ مضبوط اور مسابقتی پوزیشن میں کھڑا کرتی ہے۔ باقی جگہوں پر پارٹی کا کردار اب بھی کنگ میکر کا نہ سہی، تو کم از کم گیم چینجر کا ضرور نظر آتا ہے، جو دوسری جماعتوں کے سیاسی مساوات بگاڑ سکتی ہے۔