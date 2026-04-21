انسولین تھراپی کب شروع ہوئی؟ ماہر ذیابیطس کے حوالے سے اہم جوابات - PREVENTION TIPS FOR DIABETES
Published : April 21, 2026 at 1:05 PM IST
رائے پور، چھتیس گڑھ
بچوں میں ذیابیطس کیوں بڑھ رہی ہے؟ اسے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ انسولین تھراپی کب شروع ہوئی؟ کسی ماہر ڈاکٹر سے ذیابیطس کے حوالے سے اہم جوابات حاصل کریں۔ موجودہ دور میں ذیابیطس تیزی سے ایک عام بیماری بن کر ابھر رہی ہے۔ اس کے مختلف اثرات اب نہ صرف بڑوں بلکہ بچوں میں بھی نظر آنے لگے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چاول کا زیادہ استعمال ذیابیطس کا باعث بنتا ہے۔ تاہم ڈاکٹر واضح طور پر بتاتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ صرف چاول کھانے سے بیماری لاحق ہو۔ اس کی متعدد بنیادی وجوہات ہیں۔ ڈاکٹر ارون کیڈیا، ایم ڈی (میڈیسن) نے ان تمام متعلقہ سوالات کے جوابات فراہم کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ذیابیطس ایک طرز زندگی کی بیماری ہے۔ یہ صرف چاول کھانے سے نہیں ہوتا۔ بلکہ ذیابیطس کی بنیادی وجہ ہمارے موٹاپے کی بڑھتی ہوئی سطح ہے۔ اس بڑھتے ہوئے موٹاپے کی بڑی وجہ ہمارا جدید طرز زندگی ہے۔ جسمانی ورزش کی کمی تناؤ کی سطح میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ مزید برآں، غذائی عادات اب اتنی پاکیزہ یا پاکیزہ نہیں ہیں جتنی پہلے تھیں۔ عوامل کے اس امتزاج سے ذیابیطس پیدا ہوتی ہے۔ نتیجتاً، ہم ذیابیطس کو کسی ایک، مخصوص وجہ سے منسوب نہیں کر سکتے۔
جسمانی سرگرمیوں کے حوالے سے لوگوں نے بڑی حد تک پیدل چلنا اور سائیکل چلانا چھوڑ دیا ہے۔ جب بھی انہیں کہیں بھی سفر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ دو پہیوں یا چار پہیوں پر انحصار کرتے ہیں۔ مزید برآں، صبح کی ورزش کو چھوڑنا اور جنک فوڈ یا باہر کا کھانا کھانے جیسی عادات اپنے طور پر ذیابیطس کے لیے اہم عوامل بن رہی ہیں۔ آج کل، بچے تقریباً اپنی پیدائش کے وقت سے ہی موبائل فون کے ساتھ مشغول ہونا شروع کر دیتے ہیں، اکثر اپنا وقت ان پر گیمز کھیلنے میں صرف کرتے ہیں۔ نتیجتاً باہر بھاگنے اور ورزش کرنے کا رواج بھی ختم ہو گیا ہے۔ ذیابیطس جیسی بیماری اب 14 سے 15 سال کی عمر کے نوجوانوں میں بھی دیکھی جا رہی ہے۔ خاص طور پر نوجوان لڑکیوں میں ذیابیطس کے ساتھ پی سی او ڈی (PCOD) کا مسئلہ بھی دیکھا جا رہا ہے۔ ان کا موٹاپا بہت تیزی سے بڑھتا ہے- یہ رجحان تھائیرائیڈ کے مسائل میں مبتلا افراد میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ صحت کے ایسے تمام مسائل جو اس وقت بڑھ رہے ہیں وہ بدلتے ہوئے طرز زندگی کا براہ راست نتیجہ ہیں۔ نتیجتاً، ہمارے لیے طرز زندگی کی ان عادات کو تبدیل کرنے کی ناقابل تردید ضرورت ہے۔
