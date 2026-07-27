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کشمیریوں پر تشدد کو جواز پیش کرنے کے بجائے محبوبہ کو گھر پر رہنا چاہیے تھے: عمر عبداللہ - MEHBOOBA MUFTI BANTA HAI REMARKS

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عمر عبداللہ (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : July 27, 2026 at 2:46 PM IST

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سرینگر (جاوید ڈار) : جموں و کشمیر کے وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ نے سرینگر میں پیر کے روز پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی کے کشمیریوں کے خلاف تشدد سے متعلق دہلی میں دیے بیان 'بنتا ہے' پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ کشمیر کے لوگوں کے خلاف 'اختیارات کے غلط استعمال' کا دفاع کر رہی ہیں۔
پی ڈی پی سربراہ کے بیان پر ردِعمل ظاہر کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا: "محبوبہ مفتی کو کشمیریوں کے خلاف اختیارات کے غلط استعمال کا جواز پیش کرنے کے لیے جنتر منتر جانے کے بجائے گھر پر رہنا چاہیے تھا۔"
ادھر،  پی ڈی پی نے وزیر اعلیٰ کے بیان پر تاحال کوئی باضابطہ ردِعمل جاری نہیں کیا ہے، جبکہ پی ڈی پی کے ایک ایم ایل اے - وحید پرہ - نے اس ویڈیو کو اے آئی سے جنتریٹ شدہ قرار دیا ہے۔

سرینگر (جاوید ڈار) : جموں و کشمیر کے وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ نے سرینگر میں پیر کے روز پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی کے کشمیریوں کے خلاف تشدد سے متعلق دہلی میں دیے بیان 'بنتا ہے' پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ کشمیر کے لوگوں کے خلاف 'اختیارات کے غلط استعمال' کا دفاع کر رہی ہیں۔
پی ڈی پی سربراہ کے بیان پر ردِعمل ظاہر کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا: "محبوبہ مفتی کو کشمیریوں کے خلاف اختیارات کے غلط استعمال کا جواز پیش کرنے کے لیے جنتر منتر جانے کے بجائے گھر پر رہنا چاہیے تھا۔"
ادھر،  پی ڈی پی نے وزیر اعلیٰ کے بیان پر تاحال کوئی باضابطہ ردِعمل جاری نہیں کیا ہے، جبکہ پی ڈی پی کے ایک ایم ایل اے - وحید پرہ - نے اس ویڈیو کو اے آئی سے جنتریٹ شدہ قرار دیا ہے۔

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TAGGED:

OMAR ABDULLAH
MEHBOOBA MUFTI
VIOLENCE AGAINST KASHMIRIS
محبوبہ مفتی بنتا ہے ریمارک
MEHBOOBA MUFTI BANTA HAI REMARKS

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ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Jammu and Kashmir is a key region. The erstwhile state has been bifurcated into two union territories—Jammu and Kashmir and Ladakh. ETV Bharat has a dedicated team of reporters to bring in the happenings and incidents from across the region. With its presence, in most cases, ETV Bharat is the first to break any important story....view details

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