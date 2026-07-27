کشمیریوں پر تشدد کو جواز پیش کرنے کے بجائے محبوبہ کو گھر پر رہنا چاہیے تھے: عمر عبداللہ - MEHBOOBA MUFTI BANTA HAI REMARKS
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 27, 2026 at 2:46 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار) : جموں و کشمیر کے وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ نے سرینگر میں پیر کے روز پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی کے کشمیریوں کے خلاف تشدد سے متعلق دہلی میں دیے بیان 'بنتا ہے' پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ کشمیر کے لوگوں کے خلاف 'اختیارات کے غلط استعمال' کا دفاع کر رہی ہیں۔
پی ڈی پی سربراہ کے بیان پر ردِعمل ظاہر کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا: "محبوبہ مفتی کو کشمیریوں کے خلاف اختیارات کے غلط استعمال کا جواز پیش کرنے کے لیے جنتر منتر جانے کے بجائے گھر پر رہنا چاہیے تھا۔"
ادھر، پی ڈی پی نے وزیر اعلیٰ کے بیان پر تاحال کوئی باضابطہ ردِعمل جاری نہیں کیا ہے، جبکہ پی ڈی پی کے ایک ایم ایل اے - وحید پرہ - نے اس ویڈیو کو اے آئی سے جنتریٹ شدہ قرار دیا ہے۔
سرینگر (جاوید ڈار) : جموں و کشمیر کے وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ نے سرینگر میں پیر کے روز پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی کے کشمیریوں کے خلاف تشدد سے متعلق دہلی میں دیے بیان 'بنتا ہے' پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ کشمیر کے لوگوں کے خلاف 'اختیارات کے غلط استعمال' کا دفاع کر رہی ہیں۔
پی ڈی پی سربراہ کے بیان پر ردِعمل ظاہر کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا: "محبوبہ مفتی کو کشمیریوں کے خلاف اختیارات کے غلط استعمال کا جواز پیش کرنے کے لیے جنتر منتر جانے کے بجائے گھر پر رہنا چاہیے تھا۔"
ادھر، پی ڈی پی نے وزیر اعلیٰ کے بیان پر تاحال کوئی باضابطہ ردِعمل جاری نہیں کیا ہے، جبکہ پی ڈی پی کے ایک ایم ایل اے - وحید پرہ - نے اس ویڈیو کو اے آئی سے جنتریٹ شدہ قرار دیا ہے۔