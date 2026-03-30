ایران اسرائیل جنگ پر تبصرہ کے بجائے اسمبلی میں عوامی مشکلات پر توجہ دی جائے: ہربخش سنگھ - JK APNI PARTY

اپنی پارٹی لیڈر ہربخش سنگھ (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 30, 2026 at 2:55 PM IST

پلوامہ (شبیر بٹ): جموں کشمیر اپنی پارٹی کے لیڈڑر ڈاکٹر ہر بخش سنگھ نے جموں میں جاری اسمبلی اجلاس میں ممبران کی جانب سے "اصل مسائل سے انحراف اور فروعی معاملات کو اجاگر" کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔

سابق ڈی ڈی سی ممبر  نے ای ٹی وی بھار ت کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کے دوران اس بات پر سخت حیرانگی ظاہر کی کہ "ممبران اسمبلی ایران و اسرائیل جیسے معاملات پر وقت ضائع کرتے ہیں جبکہ اصل معاملات جس کے لئے انہیں عوام نے چنا ہے، سے متعلق کئی عملی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے۔" 

انہوں نے کہا: "بدقسمتی سے جموں کشمیر اسملبی میں اراکین اُن معاملات پر لب کشائی تک نہیں کرتے جس کے لیے عوا م نے انہیں ووٹ دیکر اسمبلی بھیجا ہے۔"

