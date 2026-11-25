سرکاری اسکولوں کو نجی اسکولوں کے ہم پلہ بنانے کی کوششیں جاری: ڈائریکٹر ایجوکیشن کشمیر
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Published : November 25, 2026 at 5:15 PM IST
پلوامہ (جموں و کشمیر)
ملک کے نامور ماہرِ طبیعیات اور پدم شری ایوارڈ یافتہ پروفیسر ہریش چندر ورما (ایچ سی ورما) نے جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ایک نجی اسکول میں منعقدہ ’کوشل بودھ میلے‘ (Kaushal bodh Mela) میں بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ اس پروقار تعلیمی تقریب میں ڈپٹی کمشنر پلوامہ کے کے سدھا اور ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر نصیر احمد وانی بھی موجود تھے۔ تقریب کے دوران معزز مہمانوں نے طلبہ کے تیار کردہ سائنسی و ہنر مندی کے ماڈلز کا معائنہ کیا اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں جدت طرازی، سائنسی تعلیم اور معاشرے کی بہتری کے لیے عملی حل تلاش کرنے پر اپنی توجہ مرکوز کرنے کی تلقین کی۔
اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پدم شری ایوارڈ یافتہ پروفیسر ہریش چندر ورما نے کہا کہ تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں جدید ٹیکنالوجیز کی تیاری اور انہیں فروغ دینا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ انہوں نے اس بات پر خصوصی زور دیا کہ اساتذہ کو ضروری عملی مہارتوں اور جدید سائنسی علم سے آراستہ کرنا ناگزیر ہے، تاکہ وہ طلبہ کو مستقبل کے چیلنجز سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے تیار کر سکیں۔ پروفیسر ورما نے مزید کہا کہ حکومت کو تعلیمی نظام کو بنیادی سطح پر مضبوط بنانے، اساتذہ کو بااختیار بنانے اور طلبہ میں سائنسی شعور، تحقیقی رجحان اور جدت طرازی کو فروغ دینے کے لیے ٹھوس اور دور رس اقدامات کرنے چاہئیں۔
دریں اثنا، ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر نصیر احمد وانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت وادیِ کشمیر کے سرکاری اسکولوں میں بنیادی ڈھانچے اور دستیاب تعلیمی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، تاکہ سرکاری اداروں میں زیرِ تعلیم طلبہ کو بھی نجی اسکولوں کے ہم پلہ جدید اور معیاری تعلیمی ماحول فراہم کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پورے خطے میں معیاری اور ہنر پر مبنی تعلیم کے فروغ کے لیے تعلیمی بنیادی ڈھانچے کو مستحکم بنانے، لیبارٹریز و جدید آلات کی فراہمی اور طلبہ کو بہتر تعلیمی سہولیات میسر کرنے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔
پلوامہ (جموں و کشمیر)
ملک کے نامور ماہرِ طبیعیات اور پدم شری ایوارڈ یافتہ پروفیسر ہریش چندر ورما (ایچ سی ورما) نے جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ایک نجی اسکول میں منعقدہ ’کوشل بودھ میلے‘ (Kaushal bodh Mela) میں بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ اس پروقار تعلیمی تقریب میں ڈپٹی کمشنر پلوامہ کے کے سدھا اور ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر نصیر احمد وانی بھی موجود تھے۔ تقریب کے دوران معزز مہمانوں نے طلبہ کے تیار کردہ سائنسی و ہنر مندی کے ماڈلز کا معائنہ کیا اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں جدت طرازی، سائنسی تعلیم اور معاشرے کی بہتری کے لیے عملی حل تلاش کرنے پر اپنی توجہ مرکوز کرنے کی تلقین کی۔
اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پدم شری ایوارڈ یافتہ پروفیسر ہریش چندر ورما نے کہا کہ تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں جدید ٹیکنالوجیز کی تیاری اور انہیں فروغ دینا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ انہوں نے اس بات پر خصوصی زور دیا کہ اساتذہ کو ضروری عملی مہارتوں اور جدید سائنسی علم سے آراستہ کرنا ناگزیر ہے، تاکہ وہ طلبہ کو مستقبل کے چیلنجز سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے تیار کر سکیں۔ پروفیسر ورما نے مزید کہا کہ حکومت کو تعلیمی نظام کو بنیادی سطح پر مضبوط بنانے، اساتذہ کو بااختیار بنانے اور طلبہ میں سائنسی شعور، تحقیقی رجحان اور جدت طرازی کو فروغ دینے کے لیے ٹھوس اور دور رس اقدامات کرنے چاہئیں۔
دریں اثنا، ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر نصیر احمد وانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت وادیِ کشمیر کے سرکاری اسکولوں میں بنیادی ڈھانچے اور دستیاب تعلیمی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، تاکہ سرکاری اداروں میں زیرِ تعلیم طلبہ کو بھی نجی اسکولوں کے ہم پلہ جدید اور معیاری تعلیمی ماحول فراہم کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پورے خطے میں معیاری اور ہنر پر مبنی تعلیم کے فروغ کے لیے تعلیمی بنیادی ڈھانچے کو مستحکم بنانے، لیبارٹریز و جدید آلات کی فراہمی اور طلبہ کو بہتر تعلیمی سہولیات میسر کرنے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔