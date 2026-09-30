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انڈور اسپورٹس اسٹیڈیم پلوامہ کی تعمیر جلد مکمل کرنے کا مطالبہ

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انڈور اسپورٹس اسٹیڈیم پلوامہ کی تعمیر جلد مکمل کرنے کا مطالبہ (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 30, 2026 at 8:28 PM IST

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پلوامہ (سید عادل مشتاق) : جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں کھلاڑیوں کو بہتر پلیٹ فارم مہیا کرنے اور ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے سال 2023-24 میں سرنو نامی علاقے میں انڈور اسپورٹس اسٹیڈیم کا تعمیری  کام شروع کیا گیا  تاہم برسوں گزرنے کے بعد بھی اسٹیڈیم تکمیل سے کوسوں دور ہے۔

مقامی باشندں کا کہنا ہے کہ "لاگت میں تبدیلی" کے باعث اسپورٹس اسٹیڈیم کی تعمیر کا کام اچانک میں ہی روک دیا گیا اور اب مقامی باشندے متعلقہ حکام سے اسٹیڈیم کی تعمیر کا کام فوری طور پر شروع کرنے کی مانگ کر رہے ہیں۔

آر اینڈ بی پلوامہ، کے ایگزیکٹیو انجینءر ضیاء الرحمٰن نے قبول کیا کہ لاگت میں تبدیلی کے باعث منصوبے پر کام روک دیا گیا ہے۔ تاہم انہوں نے دعویٰ کیا کہ منصوبے کی نظرثانی شدہ تجویز منظوری کے لیے اعلیٰ حکام کو بھیج دی گئی ہے اور منظوری کے فوراً بعد ہی تعمیری کام شروع کیا جائے گا۔

پلوامہ (سید عادل مشتاق) : جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں کھلاڑیوں کو بہتر پلیٹ فارم مہیا کرنے اور ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے سال 2023-24 میں سرنو نامی علاقے میں انڈور اسپورٹس اسٹیڈیم کا تعمیری  کام شروع کیا گیا  تاہم برسوں گزرنے کے بعد بھی اسٹیڈیم تکمیل سے کوسوں دور ہے۔

مقامی باشندں کا کہنا ہے کہ "لاگت میں تبدیلی" کے باعث اسپورٹس اسٹیڈیم کی تعمیر کا کام اچانک میں ہی روک دیا گیا اور اب مقامی باشندے متعلقہ حکام سے اسٹیڈیم کی تعمیر کا کام فوری طور پر شروع کرنے کی مانگ کر رہے ہیں۔

آر اینڈ بی پلوامہ، کے ایگزیکٹیو انجینءر ضیاء الرحمٰن نے قبول کیا کہ لاگت میں تبدیلی کے باعث منصوبے پر کام روک دیا گیا ہے۔ تاہم انہوں نے دعویٰ کیا کہ منصوبے کی نظرثانی شدہ تجویز منظوری کے لیے اعلیٰ حکام کو بھیج دی گئی ہے اور منظوری کے فوراً بعد ہی تعمیری کام شروع کیا جائے گا۔

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TAGGED:

PULWAMA INDOOR SPORTS STADIUM
KASHMIR INDOOR SPORTS STADIUM
KASHMIR SPORTS
انڈور اسپورٹس اسٹیڈیم پلوامہ
INDOOR SPORTS STADIUM PULWAMA

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