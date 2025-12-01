سرحدوں کی حفاظت میں ڈرون ٹیکنالوجی نیا انقلاب: آئی جی بی ایس ایف - BSF NEW DRONE AND AI ARSENAL
Published : December 1, 2025 at 7:20 PM IST
سرینگر: ’’سرحد کی سیکیورٹی میں عالمی جنگی حکمت عملیوں اور سرحدوں پر بڑھتے خطرات کے پیش نظر ایک نمایاں تبدیلی آئی ہے۔‘‘ ان باتوں کا اظہار بارڈر سیکیورٹی فورس (بی ایس ایف) کے انسپکٹر جنرل، کشمیر فرنٹیئر، اشوک یادو نے ہمہمامہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا۔
انہوں نے کہا کہ بی ایس ایف نے اپنی حملہ آور اور دفاعی، دونوں صلاحیتوں کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے تیار کیا ہے اور یہ نئی تکنیک مصنوعی ذہانت (اے آئی) سے لیس ہے۔
اشوک یادو نے کہا: ’’بی ایس ایف نے حال ہی میں گوالیار میں ڈرون وارفیئر اسکول کا افتتاح کیا، تاکہ فورس کی حملہ آور اور دفاعی (بغیر پائلٹ ایئرکرافٹ) صلاحیتوں کو مزید مستحکم اور بڑھایا جا سکے۔‘‘
