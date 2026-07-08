صرف ایک پھل نہیں بلکہ دوا بھی ہے جامن - JAMUN BENEFITS FOR DIABETES
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Published : July 8, 2026 at 3:44 PM IST
اجمیر، راجستھان (پریانک شرما)
برصغیر پاک و ہند کو زمانۂ قدیم سے ’’جمبودیپ‘‘ کہا جاتا ہے۔ اس نام کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قدیم زمانے میں یہاں جامن کے درخت بکثرت تھے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جامن کی ابتدا ہندوستان میں ہوئی تھی۔ یہ پھل قدرت کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک انوکھا تحفہ ہے جو نہ صرف زبان کو میٹھا اور کھٹا ذائقہ دیتا ہے بلکہ جسم کو سینکڑوں بیماریوں سے بھی دور رکھتا ہے۔ جہاں جامن بھارت کے کئی حصوں میں پایا جاتا ہے، وہیں راجستھان کی مشہور مذہبی اور تاریخی زیارت گاہ پشکر منفرد ہے۔ یہاں کی مٹی اور آب و ہوا باغبانی کے لیے اس قدر موزوں ہے کہ آنولے، گلاب، شہتوت، پھلسا، لوکی اور بیجورا لیموں کی بڑے پیمانے پر کاشت کی جاتی ہے۔ تاہم، ان دنوں پشکر میں جس پھل کی سب سے زیادہ چرچا ہے وہ ہے پشکر جامن۔ ذائقے اور دواؤں کی خصوصیات سے مالا مال، جامن شمالی ہندوستان کی مختلف ریاستوں سے لے کر ملک کے مالیاتی دارالحکومت ممبئی تک لوگوں میں پسندیدہ بن گیا ہے۔
جامن ایک بہترین ہندوستانی پھل ہے۔ جامن، جو صرف ڈیڑھ ماہ کے لیے دستیاب ہوتا ہے، بے شمار دواؤں کی خصوصیات رکھتا ہے۔ نہ صرف جامن کا گودا بلکہ اس کے بیج بھی مختلف بیماریوں سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جامن کی کاشت پشکر کے علاقے میں بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے۔ جامن کی کاشت کسانوں کے لیے منافع بخش ہے لیکن اس کا انحصار اچھی پیداوار پر ہے۔ سازگار موسم اور بیماریوں سے پاک حالات کی وجہ سے جامن کسانوں کو خوشحال بنا رہی ہے۔ صحت کے بارے میں عوامی آگاہی میں اضافے کے باعث موسم کے دوران جامن کی مانگ اور قیمت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ جامن جو پہلے 30 سے 40 روپے فی کلو میں فروخت ہوتے تھے اب 200 سے 250 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں جب کہ کاشتکاروں سے عام طور پر 80 سے 100 روپے فی کلو وصول کیے جاتے ہیں۔
پشکر کے ایک سینئر کسان رہنما تاراچند گہلوت بتاتے ہیں کہ ان دنوں جامن کا موسم اپنے عروج پر ہے۔ یہ پھل مزید 15 سے 20 دن بمشکل مارکیٹ میں دستیاب ہوگا۔ 1.25 مہینوں کے اس مختصر سیزن میں، پشکر زرعی پیداوار کی منڈی میں روزانہ 15,000 سے 25,000 کلو گرام جامن پہنچ رہی ہے۔ یہاں سے ہول سیل تاجر جامن خریدتے ہیں اور اسے جے پور، دہلی، پنجاب اور ہریانہ کی بڑی منڈیوں میں بھیجتے ہیں، جہاں سے اسے شمالی ہندوستان اور ممبئی کی دیگر ریاستوں کے بازاروں میں سپلائی کیا جاتا ہے۔
گہلوت نے وضاحت کی کہ 40 سال پہلے تک، پشکر میں جامن کی صرف دو قسمیں تھیں: دیسی جامن اور سلی۔ تاہم، اب جامن کی چار اقسام اگائی جاتی ہیں، جن میں کھجوری اور پیوند شدہ کھجور شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پیوند شدہ جامن کے پودوں کو پھل آنے میں تین سال لگتے ہیں جب کہ جامن کے پودوں کی دیگر اقسام دس سال بعد پھل دینا شروع کر دیتی ہیں۔
خاص طور پر، جامن کے درختوں کی دیگر اقسام، پیوند شدہ درختوں کے علاوہ، 100 سال تک پھل دے سکتی ہیں۔ بہت سے کسان اب بھی دیسی جامن کاشت کرتے ہیں۔ دیسی، سلی یا کھجوری جامن کے درختوں کی اونچائی 100 فٹ تک پہنچ سکتی ہے۔ اتنی بلندی سے جامن اتارنا خطرناک ہے۔ برسوں پہلے لکڑی کا ایک جھولا بنایا جاتا تھا جس کے نیچے ایک شخص رسی کو پکڑے ہوئے رہتا تھا۔ جھولے پر بیٹھنے والا جامن چنتا۔ تاہم، اب انہیں سیڑھیاں چڑھ کر چن لیا جاتا ہے، جو کافی خطرناک ہے۔
گہلوت بتاتے ہیں کہ جامن اور ان کے بیج دونوں ہی دواؤں کی خصوصیات کے مالک ہیں۔ ذیابیطس کے مریض بھی جامن کھا سکتے ہیں۔ بیج ٹوٹ جاتے ہیں، سبز بیج نکالا جاتا ہے، خشک کیا جاتا ہے اور پاؤڈر کیا جاتا ہے. جامن کے بیجوں کا پاؤڈر ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ایک علاج ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ جامن کی لکڑی یگنا (آگ کی قربانی) کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ قدیم زمانے سے، لوگوں نے اپنے گھریلو پانی کے ٹینکوں، کنویں یا پانی کے ٹینکوں میں جامن کی لکڑی کا ایک ٹکڑا رکھا ہے۔ یہ پانی میں طحالب بننے سے روکتا ہے اور پانی طویل عرصے تک خالص رہتا ہے۔ جامن کی کاشت پشکر کے دیو نگر، گنہرہ، بنسیلی، تلورا، موتیسر، بھگوان پور وغیرہ جیسے دیہاتوں میں بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے۔
جامن کی کاشت جتنا منافع بخش ہے، درخت سے پھل کو محفوظ طریقے سے ہٹانا اتنا ہی مشکل اور خطرناک ہے۔ دیسی، سلی اور کھجوری جامن کے درخت 100 فٹ تک کی اونچائی تک پہنچ سکتے ہیں۔ اتنی بلندیوں سے جامن اکھاڑنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ کسان رتیش گہلوت بتاتے ہیں کہ قدیم زمانے میں جامن چننے کے لیے لکڑی کے جھولے کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک شخص جھولے پر بیٹھ کر اوپر کی شاخوں سے جامن توڑتا، جب کہ نیچے کھڑا دوسرا شخص رسی سے جھولے کو کنٹرول کرتا۔ لیکن آج جامن چننے کے لیے لمبی سیڑھیاں استعمال کی جاتی ہیں۔
تاہم آج کل لوگ لمبی لمبی سیڑھیوں کا استعمال کرتے ہوئے درخت پر چڑھتے ہیں۔ جامن کے درخت کا تنا کتنا ہی موٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس کی شاخیں انتہائی کمزور اور لچکدار ہوتی ہیں- جن پر پیر رکھتے ہی ٹوٹنے کا خطرہ لگا رہتا ہے۔
درخت پر چڑھنا رسی کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ جامن کے درخت کا تنے خواہ کتنا ہی موٹا کیوں نہ ہو، اس کی شاخیں انتہائی کمزور اور لچکدار ہوتی ہیں، جو ان پر قدم رکھتے ہی ٹوٹ جاتی ہیں۔
ایک صحت مند درخت 450 سے 500 کلوگرام تک پیداوار دیتا ہے: گہلوت نے وضاحت کی کہ جامن پشکر سے جے پور، دہلی، ہریانہ اور پنجاب کو برآمد کیے جاتے ہیں اور یہاں سے پشکر کے جامن نہ صرف شمالی ہندوستان بلکہ ممبئی تک پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک بڑے جامن کے درخت سے ایک موسم میں 450 سے 500 کلو گرام تک جامن حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ مکمل طور پر موسم پر منحصر ہے۔ اگر پھول آنے کے دوران تیز طوفان یا بے موسمی بارش ہو تو فصل کو کافی نقصان ہوتا ہے۔ مزید برآں، بیر کو کیڑوں اور مختلف بیماریوں سے بچانے کے لیے کاشتکاروں کو سال میں کم از کم دو بار کیڑے مار ادویات کا سپرے کرنا پڑتا ہے۔ اگر صحیح وقت پر کیڑے مار ادویات کا استعمال نہ کیا جائے تو جامن کیڑوں سے متاثر ہو کر پوری فصل کو برباد کر دیتی ہے۔ آج، پشکر کے دیو نگر، گنہرہ، بنسیلی، تلورا، موتیسر اور بھگوان پور جیسے گاؤں میں، ہر گھر میں جامن کے باغات دیکھے جا سکتے ہیں۔
کسان رتیش گہلوت نے وضاحت کی کہ درختوں سے بیر توڑنا کسانوں کے لیے کافی مہنگا ہے۔ سب سے پہلے، موافق موسمی حالات، درختوں کی صحت، کھاد، کھاد اور پانی کے بعد، درختوں پر بیر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شروع میں، بیر سبز نظر آتے ہیں، پھر ان کا رنگ بدل جاتا ہے. اس عمل کے بعد جامن کا گودا بنتا ہے۔ یہ عمل مکمل ہونے کے بعد، ان کی کٹائی کی جاتی ہے اور منڈی لے جایا جاتا ہے اور وہاں سے، وہ منڈیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ بیر چننے کے لیے خاص طور پر ہنر مند کارکنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف وہ لوگ جو وزن میں ہلکے، جسم میں چست اور بلندیوں پر توازن برقرار رکھنے کے قابل ہوں، اس کام کے لیے موزوں سمجھے جاتے ہیں۔ ان دنوں ایسے ہنرمند کارکنوں کو تلاش کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ ایک جامن توڑنے والا روزانہ 1,200 روپے تک کماتا ہے۔ بیر چننے کے بعد، کسان انہیں 4 کلو گرام کے چھوٹے پیکٹوں میں پیک کرتے ہیں تاکہ خراب ہونے سے بچا جا سکے۔ بیر کو توڑنے کے فوراً بعد بازار میں پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ پھل جتنا تازہ ہوگا، قیمت اتنی ہی بہتر ہوگی۔
جامن کا شربت، چپس اور آئس کریم: جامن کا پاپڑ جامن کے گودے سے تیار کیا جاتا ہے۔ پشکر آنے والے غیر ملکی سیاح اس پروڈکٹ کو پسند کرتے ہیں۔ غیر ملکی اسے 'جامن چپس' کہتے ہیں، اسی لیے اسے جامن چپس کہا جاتا ہے۔ شروع میں یہ کاروبار بہت چھوٹے پیمانے پر شروع ہوا لیکن آج ان کا یونٹ اکیلے سیزن کے دوران 10,000 کلو گرام جامن سے مختلف قسم کی مصنوعات تیار کرتا ہے۔ پشکر میں تیار کی جانے والی یہ نامیاتی مصنوعات ممبئی، دمن، سورت، احمد آباد، وڈودرا، چنئی اور دہلی جیسے میٹروپولیٹن شہروں میں سال بھر مانگ میں رہتی ہیں۔
پشکر میں 8 سے 10 فوڈ پروسیسنگ یونٹس بھی ہیں، جہاں یمنا ندی سے مختلف مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ ان میں جامن کا شربت، بیج پاؤڈر اور چپس شامل ہیں۔ اجمیر میں جامن آئس کریم بنائی اور فروخت کی جا رہی ہے۔ کھریکھڑی روڈ کے رہنے والے وید پرکاش پالریا بتاتے ہیں کہ 12 سال پہلے جامن سے جامن کا رس، چپس اور پاؤڈر بنایا جاتا تھا۔
جامن بہت سی بیماریوں کو کنٹرول کرتا ہے: طبی نقطہ نظر سے جامن کو آیوروید میں ایک بہترین دوا سمجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر جی آر پشکر کے سرکاری ہسپتال کے پی ایم او پوری بتاتے ہیں کہ جامن وٹامنز اور غذائیت سے بھرپور ہے۔ یہ خاص طور پر وٹامن سی اور فائبر سے بھرپور ہوتا ہے جو کہ صحت مند نظام انہضام کو برقرار رکھتا ہے۔ ڈاکٹر پوری کے مطابق جامن میں ’’جمبولین‘‘ نامی ایک خاص عنصر پایا جاتا ہے۔ یہ عنصر جسم میں بلڈ شوگر (ذیابیطس) کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مزید برآں، یہ خراب کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور بلڈ پریشر (بی پی) کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔
ڈاکٹر کا خصوصی مشورہ: جامن صحت کے لیے بے حد فائدہ مند ہے لیکن اسے کبھی بھی خالی پیٹ نہیں کھانا چاہیے۔ جامن کو خالی پیٹ کھانے سے معدے کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ کھانے کے فوراً بعد جامن کا استعمال کریں۔ جامن کا گودا ہی نہیں بلکہ ان کے بیج بھی بہترین ادویات ہیں۔ کسان جامن کے بیجوں کو خشک کرتے ہیں، اندر سے سبز بیج نکالتے ہیں اور باریک پاؤڈر تیار کرتے ہیں۔ یہ پاؤڈر شوگر کے مریضوں کے لیے کسی معجزاتی دوا سے کم نہیں۔
اجمیر، راجستھان (پریانک شرما)
برصغیر پاک و ہند کو زمانۂ قدیم سے ’’جمبودیپ‘‘ کہا جاتا ہے۔ اس نام کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قدیم زمانے میں یہاں جامن کے درخت بکثرت تھے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جامن کی ابتدا ہندوستان میں ہوئی تھی۔ یہ پھل قدرت کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک انوکھا تحفہ ہے جو نہ صرف زبان کو میٹھا اور کھٹا ذائقہ دیتا ہے بلکہ جسم کو سینکڑوں بیماریوں سے بھی دور رکھتا ہے۔ جہاں جامن بھارت کے کئی حصوں میں پایا جاتا ہے، وہیں راجستھان کی مشہور مذہبی اور تاریخی زیارت گاہ پشکر منفرد ہے۔ یہاں کی مٹی اور آب و ہوا باغبانی کے لیے اس قدر موزوں ہے کہ آنولے، گلاب، شہتوت، پھلسا، لوکی اور بیجورا لیموں کی بڑے پیمانے پر کاشت کی جاتی ہے۔ تاہم، ان دنوں پشکر میں جس پھل کی سب سے زیادہ چرچا ہے وہ ہے پشکر جامن۔ ذائقے اور دواؤں کی خصوصیات سے مالا مال، جامن شمالی ہندوستان کی مختلف ریاستوں سے لے کر ملک کے مالیاتی دارالحکومت ممبئی تک لوگوں میں پسندیدہ بن گیا ہے۔
جامن ایک بہترین ہندوستانی پھل ہے۔ جامن، جو صرف ڈیڑھ ماہ کے لیے دستیاب ہوتا ہے، بے شمار دواؤں کی خصوصیات رکھتا ہے۔ نہ صرف جامن کا گودا بلکہ اس کے بیج بھی مختلف بیماریوں سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جامن کی کاشت پشکر کے علاقے میں بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے۔ جامن کی کاشت کسانوں کے لیے منافع بخش ہے لیکن اس کا انحصار اچھی پیداوار پر ہے۔ سازگار موسم اور بیماریوں سے پاک حالات کی وجہ سے جامن کسانوں کو خوشحال بنا رہی ہے۔ صحت کے بارے میں عوامی آگاہی میں اضافے کے باعث موسم کے دوران جامن کی مانگ اور قیمت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ جامن جو پہلے 30 سے 40 روپے فی کلو میں فروخت ہوتے تھے اب 200 سے 250 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں جب کہ کاشتکاروں سے عام طور پر 80 سے 100 روپے فی کلو وصول کیے جاتے ہیں۔
پشکر کے ایک سینئر کسان رہنما تاراچند گہلوت بتاتے ہیں کہ ان دنوں جامن کا موسم اپنے عروج پر ہے۔ یہ پھل مزید 15 سے 20 دن بمشکل مارکیٹ میں دستیاب ہوگا۔ 1.25 مہینوں کے اس مختصر سیزن میں، پشکر زرعی پیداوار کی منڈی میں روزانہ 15,000 سے 25,000 کلو گرام جامن پہنچ رہی ہے۔ یہاں سے ہول سیل تاجر جامن خریدتے ہیں اور اسے جے پور، دہلی، پنجاب اور ہریانہ کی بڑی منڈیوں میں بھیجتے ہیں، جہاں سے اسے شمالی ہندوستان اور ممبئی کی دیگر ریاستوں کے بازاروں میں سپلائی کیا جاتا ہے۔
گہلوت نے وضاحت کی کہ 40 سال پہلے تک، پشکر میں جامن کی صرف دو قسمیں تھیں: دیسی جامن اور سلی۔ تاہم، اب جامن کی چار اقسام اگائی جاتی ہیں، جن میں کھجوری اور پیوند شدہ کھجور شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پیوند شدہ جامن کے پودوں کو پھل آنے میں تین سال لگتے ہیں جب کہ جامن کے پودوں کی دیگر اقسام دس سال بعد پھل دینا شروع کر دیتی ہیں۔
خاص طور پر، جامن کے درختوں کی دیگر اقسام، پیوند شدہ درختوں کے علاوہ، 100 سال تک پھل دے سکتی ہیں۔ بہت سے کسان اب بھی دیسی جامن کاشت کرتے ہیں۔ دیسی، سلی یا کھجوری جامن کے درختوں کی اونچائی 100 فٹ تک پہنچ سکتی ہے۔ اتنی بلندی سے جامن اتارنا خطرناک ہے۔ برسوں پہلے لکڑی کا ایک جھولا بنایا جاتا تھا جس کے نیچے ایک شخص رسی کو پکڑے ہوئے رہتا تھا۔ جھولے پر بیٹھنے والا جامن چنتا۔ تاہم، اب انہیں سیڑھیاں چڑھ کر چن لیا جاتا ہے، جو کافی خطرناک ہے۔
گہلوت بتاتے ہیں کہ جامن اور ان کے بیج دونوں ہی دواؤں کی خصوصیات کے مالک ہیں۔ ذیابیطس کے مریض بھی جامن کھا سکتے ہیں۔ بیج ٹوٹ جاتے ہیں، سبز بیج نکالا جاتا ہے، خشک کیا جاتا ہے اور پاؤڈر کیا جاتا ہے. جامن کے بیجوں کا پاؤڈر ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ایک علاج ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ جامن کی لکڑی یگنا (آگ کی قربانی) کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ قدیم زمانے سے، لوگوں نے اپنے گھریلو پانی کے ٹینکوں، کنویں یا پانی کے ٹینکوں میں جامن کی لکڑی کا ایک ٹکڑا رکھا ہے۔ یہ پانی میں طحالب بننے سے روکتا ہے اور پانی طویل عرصے تک خالص رہتا ہے۔ جامن کی کاشت پشکر کے دیو نگر، گنہرہ، بنسیلی، تلورا، موتیسر، بھگوان پور وغیرہ جیسے دیہاتوں میں بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے۔
جامن کی کاشت جتنا منافع بخش ہے، درخت سے پھل کو محفوظ طریقے سے ہٹانا اتنا ہی مشکل اور خطرناک ہے۔ دیسی، سلی اور کھجوری جامن کے درخت 100 فٹ تک کی اونچائی تک پہنچ سکتے ہیں۔ اتنی بلندیوں سے جامن اکھاڑنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ کسان رتیش گہلوت بتاتے ہیں کہ قدیم زمانے میں جامن چننے کے لیے لکڑی کے جھولے کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک شخص جھولے پر بیٹھ کر اوپر کی شاخوں سے جامن توڑتا، جب کہ نیچے کھڑا دوسرا شخص رسی سے جھولے کو کنٹرول کرتا۔ لیکن آج جامن چننے کے لیے لمبی سیڑھیاں استعمال کی جاتی ہیں۔
تاہم آج کل لوگ لمبی لمبی سیڑھیوں کا استعمال کرتے ہوئے درخت پر چڑھتے ہیں۔ جامن کے درخت کا تنا کتنا ہی موٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس کی شاخیں انتہائی کمزور اور لچکدار ہوتی ہیں- جن پر پیر رکھتے ہی ٹوٹنے کا خطرہ لگا رہتا ہے۔
درخت پر چڑھنا رسی کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ جامن کے درخت کا تنے خواہ کتنا ہی موٹا کیوں نہ ہو، اس کی شاخیں انتہائی کمزور اور لچکدار ہوتی ہیں، جو ان پر قدم رکھتے ہی ٹوٹ جاتی ہیں۔
ایک صحت مند درخت 450 سے 500 کلوگرام تک پیداوار دیتا ہے: گہلوت نے وضاحت کی کہ جامن پشکر سے جے پور، دہلی، ہریانہ اور پنجاب کو برآمد کیے جاتے ہیں اور یہاں سے پشکر کے جامن نہ صرف شمالی ہندوستان بلکہ ممبئی تک پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک بڑے جامن کے درخت سے ایک موسم میں 450 سے 500 کلو گرام تک جامن حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ مکمل طور پر موسم پر منحصر ہے۔ اگر پھول آنے کے دوران تیز طوفان یا بے موسمی بارش ہو تو فصل کو کافی نقصان ہوتا ہے۔ مزید برآں، بیر کو کیڑوں اور مختلف بیماریوں سے بچانے کے لیے کاشتکاروں کو سال میں کم از کم دو بار کیڑے مار ادویات کا سپرے کرنا پڑتا ہے۔ اگر صحیح وقت پر کیڑے مار ادویات کا استعمال نہ کیا جائے تو جامن کیڑوں سے متاثر ہو کر پوری فصل کو برباد کر دیتی ہے۔ آج، پشکر کے دیو نگر، گنہرہ، بنسیلی، تلورا، موتیسر اور بھگوان پور جیسے گاؤں میں، ہر گھر میں جامن کے باغات دیکھے جا سکتے ہیں۔
کسان رتیش گہلوت نے وضاحت کی کہ درختوں سے بیر توڑنا کسانوں کے لیے کافی مہنگا ہے۔ سب سے پہلے، موافق موسمی حالات، درختوں کی صحت، کھاد، کھاد اور پانی کے بعد، درختوں پر بیر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شروع میں، بیر سبز نظر آتے ہیں، پھر ان کا رنگ بدل جاتا ہے. اس عمل کے بعد جامن کا گودا بنتا ہے۔ یہ عمل مکمل ہونے کے بعد، ان کی کٹائی کی جاتی ہے اور منڈی لے جایا جاتا ہے اور وہاں سے، وہ منڈیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ بیر چننے کے لیے خاص طور پر ہنر مند کارکنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف وہ لوگ جو وزن میں ہلکے، جسم میں چست اور بلندیوں پر توازن برقرار رکھنے کے قابل ہوں، اس کام کے لیے موزوں سمجھے جاتے ہیں۔ ان دنوں ایسے ہنرمند کارکنوں کو تلاش کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ ایک جامن توڑنے والا روزانہ 1,200 روپے تک کماتا ہے۔ بیر چننے کے بعد، کسان انہیں 4 کلو گرام کے چھوٹے پیکٹوں میں پیک کرتے ہیں تاکہ خراب ہونے سے بچا جا سکے۔ بیر کو توڑنے کے فوراً بعد بازار میں پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ پھل جتنا تازہ ہوگا، قیمت اتنی ہی بہتر ہوگی۔
جامن کا شربت، چپس اور آئس کریم: جامن کا پاپڑ جامن کے گودے سے تیار کیا جاتا ہے۔ پشکر آنے والے غیر ملکی سیاح اس پروڈکٹ کو پسند کرتے ہیں۔ غیر ملکی اسے 'جامن چپس' کہتے ہیں، اسی لیے اسے جامن چپس کہا جاتا ہے۔ شروع میں یہ کاروبار بہت چھوٹے پیمانے پر شروع ہوا لیکن آج ان کا یونٹ اکیلے سیزن کے دوران 10,000 کلو گرام جامن سے مختلف قسم کی مصنوعات تیار کرتا ہے۔ پشکر میں تیار کی جانے والی یہ نامیاتی مصنوعات ممبئی، دمن، سورت، احمد آباد، وڈودرا، چنئی اور دہلی جیسے میٹروپولیٹن شہروں میں سال بھر مانگ میں رہتی ہیں۔
پشکر میں 8 سے 10 فوڈ پروسیسنگ یونٹس بھی ہیں، جہاں یمنا ندی سے مختلف مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ ان میں جامن کا شربت، بیج پاؤڈر اور چپس شامل ہیں۔ اجمیر میں جامن آئس کریم بنائی اور فروخت کی جا رہی ہے۔ کھریکھڑی روڈ کے رہنے والے وید پرکاش پالریا بتاتے ہیں کہ 12 سال پہلے جامن سے جامن کا رس، چپس اور پاؤڈر بنایا جاتا تھا۔
جامن بہت سی بیماریوں کو کنٹرول کرتا ہے: طبی نقطہ نظر سے جامن کو آیوروید میں ایک بہترین دوا سمجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر جی آر پشکر کے سرکاری ہسپتال کے پی ایم او پوری بتاتے ہیں کہ جامن وٹامنز اور غذائیت سے بھرپور ہے۔ یہ خاص طور پر وٹامن سی اور فائبر سے بھرپور ہوتا ہے جو کہ صحت مند نظام انہضام کو برقرار رکھتا ہے۔ ڈاکٹر پوری کے مطابق جامن میں ’’جمبولین‘‘ نامی ایک خاص عنصر پایا جاتا ہے۔ یہ عنصر جسم میں بلڈ شوگر (ذیابیطس) کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مزید برآں، یہ خراب کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور بلڈ پریشر (بی پی) کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔
ڈاکٹر کا خصوصی مشورہ: جامن صحت کے لیے بے حد فائدہ مند ہے لیکن اسے کبھی بھی خالی پیٹ نہیں کھانا چاہیے۔ جامن کو خالی پیٹ کھانے سے معدے کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ کھانے کے فوراً بعد جامن کا استعمال کریں۔ جامن کا گودا ہی نہیں بلکہ ان کے بیج بھی بہترین ادویات ہیں۔ کسان جامن کے بیجوں کو خشک کرتے ہیں، اندر سے سبز بیج نکالتے ہیں اور باریک پاؤڈر تیار کرتے ہیں۔ یہ پاؤڈر شوگر کے مریضوں کے لیے کسی معجزاتی دوا سے کم نہیں۔