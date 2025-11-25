کشمیر: ٹیولپ بلب کی کاشت میں نمایاں اضافہ کسانوں کے لیے خوش آئند - KASHMIR TULIP BULB CULTIVATION
Published : November 25, 2025 at 7:12 PM IST
پلوامہ: جب بھی وادی کشمیر کی خوبصورتی کا ذکر ہوتا ہے تو سرسبز پہاڑ، گھنے جنگلات، بہتے آبشار اور دنیا بھر میں مشہور ٹولیپ گارڈن سب سے پہلے ذہن میں اُبھرتے ہیں۔
سرینگر کا مشہور ٹولیپ گارڈن ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے، وہیں پچھلے چند برسوں سے وادی کے مختلف اضلاع، خاص کر پلوامہ ضلع، میں چھوٹے ٹولیپ گارڈن بھی قائم کیے جا رہے ہیں، جنہیں دیکھنے کے لیے مقامی لوگ بڑی تعداد میں پہنچتے ہیں۔ اس رجحان نے عوام میں خوشی اور دلچسپی کی نئی لہر پیدا کی ہے۔ وہیں کسانوں کے لیے ٹیولپ بلب کی کاشت ایک بہتر فصل اور اچھے منافع کی نوید لیکر آئی ہے۔
پلوامہ میں پائلٹ پروجیکٹ کے تحت شروع کی گئی ٹیولپ بلبس کی کاشت اب ایک منافع بخش پروجیکٹ کی صورت اختیار کر رہی ہے اور گزشتہ برس کے مقابلے میں امسال ٹیولپ بلبس کی کاشت میں پچیس فیصد کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔
