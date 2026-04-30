سائیکلنگ کو ذیابیطس سے لڑنے کا ہتھیار بنایا ڈاکٹر امیش نے - GHAZIABAD DR UMESH CYCLING CHAMPION
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 30, 2026 at 12:40 PM IST
نئی دہلی/غازی آباد: نئی دہلی سے متصل اترپردیش کے شہر غازی آباد سے ایک متاثر کن کہانی سامنے آئی ہے جس نے ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی شخص پرعزم ہو تو طرز زندگی میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں بھی اسے بڑی بیماریوں پر قابو پانے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ ہومیوپیتھک معالج ڈاکٹر امیش چندر پنت کی کہانی ہے، جنہوں نے نہ صرف سائیکل چلا کر اپنی بڑھتی ہوئی شوگر لیول کو کنٹرول کیا بلکہ ہزاروں لوگوں کے لیے تحریک کا ذریعہ بھی بن گئے۔ ذیابیطس کو اکثر بلڈ شوگر اور انسولین کی بیماری کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ لیکن ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کہانی مزید زیادہ پیچیدہ ہے۔ آنت، ہاضمے کے ہارمونز، موٹاپا اور یہاں تک کہ مائیکرو بایوم ذیابیطس کی نشوونما اور ترقی کے طریقۂ کار میں ایک طاقتور کردار ادا کرتے ہیں۔ ذیابیطس کے خلاف ای ٹی وی بھارت (ETV Bharat) کی مہم کے ایک حصے کے طور پر، ہم نے ڈاکٹر امیش چندر پنت سے بات کی، جو ہومیوپیتھک کے ماہر ہیں۔
یہ نومبر 2024 تھا۔ معمول کے ہیلتھ چیک اپ کے دوران، ڈاکٹر اومیش چندر نے اپنے خون میں شکر کی سطح کی جانچ کی اور نتائج تشویشناک تھے۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ وہ پری ذیابیطس تک پہنچ چکے تھے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں کسی شخص کا شوگر لیول نارمل سے زیادہ ہوتا ہے اور اگر بروقت احتیاط نہ برتی جائے تو یہ ذیابیطس ٹائپ ٹو کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ ڈاکٹر امیش ہلکی سائیکلنگ کرتے تھے، لیکن پری ذیابیطس کی تشخیص کے بعد، انہوں نے اسے اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنا لیا۔ جبکہ وہ پہلے روزانہ 1 سے 2 کلومیٹر سائیکل چلاتا تھا، اب اس نے اسے بڑھا کر 5 سے 10 کلومیٹر روزانہ کر دیا ہے۔ مزید برآں، اس نے ہفتے میں ایک بار لمبی دوری کی سائیکلنگ کو بھی شامل کیا۔ اس نے غازی آباد سے دہلی کے انڈیا گیٹ تک تقریباً 70 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ یہ سفر نہ صرف جسمانی طور پر مشکل تھا بلکہ اس کی ذہنی طاقت کا بھی امتحان تھا۔
تین ماہ تک باقاعدگی سے سائیکل چلانے کے بعد، ڈاکٹر امیش نے اپنے جسم میں تبدیلیاں محسوس کرنا شروع کر دیں۔ توانائی کی سطح بڑھ گئی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی شوگر کی سطح آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی۔ چھ ماہ کے اندر، ڈاکٹر امیش کی شوگر کی سطح معمول پر آگئی۔ یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا، لیکن امیش جانتا تھا کہ یہ کوئی معجزہ نہیں بلکہ نظم و ضبط، محنت اور مضبوط قوت ارادی کا نتیجہ ہے۔ اکثر لوگ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے بعد اپنی عادتوں میں نرمی کرتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر امیش نے ایسا نہیں کیا۔ امیش نے نظم و ضبط برقرار رکھا اور سائیکلنگ کو اپنے روزمرہ کے معمولات کا حصہ بنایا۔ ڈاکٹر امیش اب ایک ہفتے میں 120 کلومیٹر سے زیادہ سائیکل چلاتے ہیں۔ وہ باقاعدگی سے چھ دن تک تقریباً 50 کلومیٹر روزانہ سائیکل چلاتا ہے۔ ہر ہفتے کے روز، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ غازی آباد سے انڈیا گیٹ تک سائیکل چلاتے ہیں، اس راستے کو تقریباً چار گھنٹے میں طے کرتے ہیں۔
ڈاکٹر امیش کا خیال ہے کہ اس سے نہ صرف اس کی فٹنس برقرار رہتی ہے بلکہ وہ ذہنی طور پر بھی مضبوط ہوتی ہے۔ ڈاکٹر امیش کا کہنا ہے کہ سائیکل چلانا اب صرف ذاتی صحت تک محدود نہیں رہا۔ اس نے سائیکلنگ کو ایک مشن بنا لیا ہے اور اب وہ سائیکلنگ کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وہ سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے لوگوں کو فٹ رہنے کے لیے سائیکل چلانے کی ترغیب دیتا ہے۔ ڈاکٹر امیش کا سائیکلنگ سے تعلق گہرا ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے سائیکلنگ کے سفر کو روحانی سفر سے بھی جوڑا ہے۔ اس نے پریاگ راج مہاکمب تک سائیکل چلا کر ہریدوار کاواڑ یاترا مکمل کی۔ ان سفروں میں ان کی بیٹی بھی ان کے ساتھ تھی۔ اپنے سفر کے دوران، ڈاکٹر امیش لوگوں سے ملتا ہے، سائیکل چلانے کے فوائد بتاتا ہے اور انہیں صحت مند طرز زندگی اپنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ ڈاکٹر امیش کا مقصد نہ صرف خود کو فٹ رہنا ہے بلکہ پورے معاشرے کو صحت مند بنانا ہے۔ ڈاکٹر امیش کا کہنا ہے کہ باقاعدگی سے سائیکل چلانے سے تناؤ کم ہوتا ہے، دماغ پرسکون ہوتا ہے اور مثبت توانائی آتی ہے۔ امیش کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے پریاگ راج مہاکمب اور ہریدوار کاواڑ یاترا میں حصہ لیا تو یہ ان کے لیے مراقبہ سے کم نہیں تھا۔ اس سفر کے دوران انہوں نے ہزاروں لوگوں کو سائیکل چلانے کے فوائد بتائے اور انہیں اپنی زندگی میں سائیکلنگ کو اپنانے کی تلقین کی۔
