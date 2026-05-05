برف صاف کیے جانے کے بعد سنتھن ٹاپ پر ٹریفک بحال - SNOWFALL SINTHANTOP
Published : May 5, 2026 at 7:04 PM IST
اننت ناگ (دین عمران) : گزشتہ روز اننت ناگ ضلع کو کشتواڑ ضلع کو ساتھ جوڑنے والی سڑک سنتھن ٹاپ پر تقریباً چار سے پانچ انچ تک برفباری ہوئی تھی۔ حکام نے برفباری کے فوراً بعد ہی برف ہٹانے کا کام شروع کر دیا تھا اور عملہ کی تندہی کے باعث سڑک کو منگل کی صبح ہی ٹریفک کی آواجاہی کے لیے کھول دیا گیا ہے۔
حکام کے مطابق برفباری کے فوراً بعد ہی مشینری سمیت عملہ کو کو موقع پر پہنچایا گیا تھا اور ترجیحی بنیادوں پر دشوار گزار راستے اور خراب موسم کے باوجود برف کو صاف کرنے کا عمل جاری رکھا گیا تاکہ لوگوں خاص کر مسافرین کو کم سے کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔
