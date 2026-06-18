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گلمرگ میں دنیا کا بلند ترین گرین گولف کورس برطانوی دور حکومت میں 1911 میں قائم کیا گیا تھا - WORLD HIGHEST GREEN GOLF AT GULMARG

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گلمرگ میں دنیا کا بلند ترین گرین گولف کورس (ETV Bharat)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 18, 2026 at 10:49 AM IST

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گلمرگ، جموں و کشمیر (کوثر عرفات)

مشہور سیاحتی مقام گلمرگ اگرچہ دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی اور دلکش مناظر کے لیے مقبول ہے اور ہر سال لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا سے سیاح اس خوبصورت وادی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ موسم سرما میں جب یہاں گلمرگ کی پہاڑوں پر برف ہوتی ہے اور سیاح سیر و تفریح کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہیں جب موسم بہار ہوتا ہے تو تب بھی سیاح ان وادیوں میں یہاں کے خوبصورت موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ 
اس وقت اگر ہم گلمرگ کی بات کریں تو سیاح کافی تعداد میں گلمرگ کا رخ کر رہے ہیں۔ اس وقت سیاحوں کی ایک بڑی تعداد گلمرگ میں واقع دنیا کے سب سے اونچے گرین گولف کورس میں گولف کھیلنے میں مصروف ہے۔ گلمرگ گولف کورس نہ صرف کشمیر بلکہ دنیا بھر میں ایک منفرد شناخت رکھتا ہے۔ سرسبز و شاداب میدانوں اور برف سے ڈھکے پہاڑوں کے درمیان واقع یہ گرین گولف کورس، سیاحوں اور گولف کے شوقینوں کو یکساں طور پر اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ 
یہ گولف کورس تقریباً 2,650 میٹر (8,694 فٹ) کی بلندی پر واقع ہے، جو اسے دنیا کے سب سے اونچے سبز گولف کورسز میں سے ایک بناتا ہے۔ اس میں 18 سوراخ ہیں اور اسے ہندوستان کا سب سے طویل گولف کورس بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ کورس اپریل سے نومبر تک کھلا رہتا ہے، جب کہ سردیوں کے دوران، شدید برف باری کی وجہ سے اسے اسکیئنگ اور دیگر موسم سرما کے کھیلوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 
جون اور ستمبر کے درمیان، یہاں مختلف قسم کے جنگلی پھول کھلتے ہیں، جو اس کی قدرتی خوبصورتی کو مزید بڑھاتے ہیں۔ ان دنوں موسم کی ناسازگاری کے باعث ملک اور بیرون ملک سے سیاحوں کی ایک بڑی تعداد یہاں کی سیر کر رہی ہے اور قدرتی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ آپ کو بتادیں کہ سیاحتی مقام گلمرگ میں ایک سو سال سے زیادہ کا گولف کورس ہے۔ یہ برطانوی دور حکومت میں 1911 میں قائم کیا گیا تھا اور پہلی گولف چیمپئن شپ 1922 میں یہاں منعقد ہوئی تھی۔

گلمرگ، جموں و کشمیر (کوثر عرفات)

مشہور سیاحتی مقام گلمرگ اگرچہ دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی اور دلکش مناظر کے لیے مقبول ہے اور ہر سال لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا سے سیاح اس خوبصورت وادی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ موسم سرما میں جب یہاں گلمرگ کی پہاڑوں پر برف ہوتی ہے اور سیاح سیر و تفریح کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہیں جب موسم بہار ہوتا ہے تو تب بھی سیاح ان وادیوں میں یہاں کے خوبصورت موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ 
اس وقت اگر ہم گلمرگ کی بات کریں تو سیاح کافی تعداد میں گلمرگ کا رخ کر رہے ہیں۔ اس وقت سیاحوں کی ایک بڑی تعداد گلمرگ میں واقع دنیا کے سب سے اونچے گرین گولف کورس میں گولف کھیلنے میں مصروف ہے۔ گلمرگ گولف کورس نہ صرف کشمیر بلکہ دنیا بھر میں ایک منفرد شناخت رکھتا ہے۔ سرسبز و شاداب میدانوں اور برف سے ڈھکے پہاڑوں کے درمیان واقع یہ گرین گولف کورس، سیاحوں اور گولف کے شوقینوں کو یکساں طور پر اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ 
یہ گولف کورس تقریباً 2,650 میٹر (8,694 فٹ) کی بلندی پر واقع ہے، جو اسے دنیا کے سب سے اونچے سبز گولف کورسز میں سے ایک بناتا ہے۔ اس میں 18 سوراخ ہیں اور اسے ہندوستان کا سب سے طویل گولف کورس بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ کورس اپریل سے نومبر تک کھلا رہتا ہے، جب کہ سردیوں کے دوران، شدید برف باری کی وجہ سے اسے اسکیئنگ اور دیگر موسم سرما کے کھیلوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 
جون اور ستمبر کے درمیان، یہاں مختلف قسم کے جنگلی پھول کھلتے ہیں، جو اس کی قدرتی خوبصورتی کو مزید بڑھاتے ہیں۔ ان دنوں موسم کی ناسازگاری کے باعث ملک اور بیرون ملک سے سیاحوں کی ایک بڑی تعداد یہاں کی سیر کر رہی ہے اور قدرتی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ آپ کو بتادیں کہ سیاحتی مقام گلمرگ میں ایک سو سال سے زیادہ کا گولف کورس ہے۔ یہ برطانوی دور حکومت میں 1911 میں قائم کیا گیا تھا اور پہلی گولف چیمپئن شپ 1922 میں یہاں منعقد ہوئی تھی۔

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دنیا کا بلند ترین گرین گولف کورس
WORLD HIGHEST GREEN GOLF GULMARG
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WORLD HIGHEST GREEN GOLF AT GULMARG

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Urdu Team

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