رام بن میں آوارہ مویشیوں، تجاوزات کے باعث ٹریفک جام، ہسپتال جانے والے مریضوں کو مشکلات - RAMBAN HOPITAL

thumbnail
رام بن میں آوارہ مویشیوں، تجاوزات کے باعث ٹریفک جام (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 11, 2026 at 1:08 PM IST

1 Min Read
رام بن (نواز رونیال) : رام بن ضلع ہسپتال کے باہر غیر قانونی طور پارک کی گئی گاڑیاں مریضوں اور تیمارداروں کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہیں۔ وہیں تجاوزات، خوانچہ فروشوں کی بڑھتی تعداد اور سڑکوں پر گھوم رہے آوارہ کتوں اور چوپاؤں کے سبب ٹریفک جام کے مناظر بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں۔

لوگوں کا کہنا ہے کہ ہنگامی صورتحال کے دوران ٹریفک جام کی وجہ سے اسپتال پہنچنے میں تاخیر مریضوں کی جان کے لیے خطرہ ثابت ہو رہی ہے۔  

شہریوں نے آوارہ مویشیوں اور کتوں کی موجودگی پر بھی تشویش ظاہر کی ہے اور میونسپل کونسل سے فوری اقدامات کی اپیل کی ہے۔ 

