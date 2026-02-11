رام بن میں آوارہ مویشیوں، تجاوزات کے باعث ٹریفک جام، ہسپتال جانے والے مریضوں کو مشکلات - RAMBAN HOPITAL
Published : February 11, 2026 at 1:08 PM IST
رام بن (نواز رونیال) : رام بن ضلع ہسپتال کے باہر غیر قانونی طور پارک کی گئی گاڑیاں مریضوں اور تیمارداروں کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہیں۔ وہیں تجاوزات، خوانچہ فروشوں کی بڑھتی تعداد اور سڑکوں پر گھوم رہے آوارہ کتوں اور چوپاؤں کے سبب ٹریفک جام کے مناظر بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں۔
لوگوں کا کہنا ہے کہ ہنگامی صورتحال کے دوران ٹریفک جام کی وجہ سے اسپتال پہنچنے میں تاخیر مریضوں کی جان کے لیے خطرہ ثابت ہو رہی ہے۔
شہریوں نے آوارہ مویشیوں اور کتوں کی موجودگی پر بھی تشویش ظاہر کی ہے اور میونسپل کونسل سے فوری اقدامات کی اپیل کی ہے۔
