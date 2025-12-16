ETV Bharat / Videos

ادھمپور انکاؤنٹر پر آئی جی پی جموں بھیم سین توتی کی میڈیا بریفنگ

Published : December 16, 2025 at 3:09 PM IST

ادھمپور (آشیش دَت) : آئی جی پی جموں، بھیم سین توتی، نے ادھمپور انکاؤنٹر کے حوالہ سے کہا ’’فائرنگ کے تبادلے میں جموں و کشمیر پولیس کی اسپیشل آپریشنز گروپ (ایس او جی) کے ایک بہادر جوان نے اپنی فرض کی ادائیگی کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ ان کی قربانی نے سیکورٹی فورسز اور مقامی آبادی کو گہرے غم میں مبتلا کر دیا ہے۔‘‘

یاد رہے کہ گزشتہ شام ادھمپور کے سون گاؤں میں دہشت گردوں کے چھپے ہونے کی اطلاع موصول ہونے کے بعد ایس او جی سمیت دیگر ایجنسیز نے علاقے کو محاصرے میں لیکر تلاشی کارروائی انجام دی جس دوران دہشت گردوں نے گولیاں چلائیں، اس طرح گولیوں کا تبالہ انکاؤنٹر کی شکل اختیار کر گیا۔

آئی جی پی نے کہا کہ علاقے میں تین دہشت گردوں کے سرگرم ہونے کا امکان ہے۔ تاہم گھنے جنگلات میں دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں جنہیں ڈھونڈ نکلانے کے لیے بڑے پیمانے پر تلاشی مہم جاری ہے۔

UDHAMPUR ENCOUNTER
MAJALTA ENCOUNTER
SOG COP KILLED IN JAMMU KASHMIR
JAMMU KASHMIR ENCOUNTER
IGP JAMMU BHEM SEN TUTI

ETV Bharat Urdu Team

