ادھمپور انکاؤنٹر پر آئی جی پی جموں بھیم سین توتی کی میڈیا بریفنگ - IGP JAMMU BHEM SEN TUTI
Published : December 16, 2025 at 3:09 PM IST
ادھمپور (آشیش دَت) : آئی جی پی جموں، بھیم سین توتی، نے ادھمپور انکاؤنٹر کے حوالہ سے کہا ’’فائرنگ کے تبادلے میں جموں و کشمیر پولیس کی اسپیشل آپریشنز گروپ (ایس او جی) کے ایک بہادر جوان نے اپنی فرض کی ادائیگی کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ ان کی قربانی نے سیکورٹی فورسز اور مقامی آبادی کو گہرے غم میں مبتلا کر دیا ہے۔‘‘
یاد رہے کہ گزشتہ شام ادھمپور کے سون گاؤں میں دہشت گردوں کے چھپے ہونے کی اطلاع موصول ہونے کے بعد ایس او جی سمیت دیگر ایجنسیز نے علاقے کو محاصرے میں لیکر تلاشی کارروائی انجام دی جس دوران دہشت گردوں نے گولیاں چلائیں، اس طرح گولیوں کا تبالہ انکاؤنٹر کی شکل اختیار کر گیا۔
آئی جی پی نے کہا کہ علاقے میں تین دہشت گردوں کے سرگرم ہونے کا امکان ہے۔ تاہم گھنے جنگلات میں دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں جنہیں ڈھونڈ نکلانے کے لیے بڑے پیمانے پر تلاشی مہم جاری ہے۔
