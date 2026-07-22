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اگر دفعہ 370 بحال نہیں ہوسکتا، تو منشور میں شامل کیوں کیا؟ محبوبہ مفتی کا عمر عبداللہ سے سوال - MEHBOOBA MUFTI QUESTIONS OMAR

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محبوبہ مفتی سرینگر میں پریس کانفرنس کے دوران (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 22, 2026 at 5:39 PM IST

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سرینگر (جاوید ڈار):  سرینگر میں بدھ کو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) صدر محبوبہ مفتی نے نوجوانوں کی قیادت میں جاری احتجاجی مظاہروں کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ "نوجوان نسل نے خوف پر قابو پاتے ہوئے اور مشکل حالات کے باوجود اپنی آواز بلند کرکے جمہوریت کی حقیقی روح کا مظاہرہ کیا ہے۔"
سرینگر میں  ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا  کہ وہ جاری تحریک کے دوران جرأت کا مظاہرہ کرنے والی جن زی (Gen Z) نسل کو سلام پیش کرتی ہیں۔
جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے حالیہ بیانات پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے محبوبہ نے سوال کیا کہ نیشنل کانفرنس مضبوط انتخابی مینڈیٹ حاصل کرنے کے باوجود پی ڈی پی کو مسلسل نشانہ کیوں بنا رہی ہے؟  انہوں نے کہا: "ان کے پاس 50 ارکان اسمبلی اور وزیر اعلیٰ کا دفتر ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان کی توجہ پی ڈی پی پر ہی کیوں مرکوز ہے۔ وہ صرف یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جموں و کشمیر کا مسئلہ صرف ریاستی حیثیت کی بحالی تک محدود ہے۔"
سابق وزیراعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا کہ انہوں نے جموں و کشمیر کے آئینی اور سیاسی مسائل پر متحدہ سیاسی حکمت عملی تشکیل دینے کے لیے کل جماعتی اجلاس بلانے کی تجویز دی تھی، تاہم ان کے مطابق اس اقدام کو آگے نہیں بڑھایا گیا۔
محبوبہ نے دفعہ 370 کے معاملے پر نیشنل کانفرنس کے موقف پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ "اگر پارٹی اب یہ سمجھتی ہے کہ دفعہ 370 بحال نہیں کی جاسکتی تو اسے وضاحت کرنی چاہیے کہ اس کی بحالی کو انتخابی منشور میں کیوں شامل کیا گیا تھا۔
پی ڈی پی کے موقف کو دہراتے ہوئے محبوبہ نے کہا کہ صرف ریاستی حیثیت کی بحالی کا مطالبہ کافی نہیں ہے اور جموں و کشمیر کے وسیع تر سیاسی مباحثے میں دفعہ 370 اور دفعہ 35A سمیت آئینی حقوق کی بحالی کو بھی شامل رہنا چاہیے۔

سرینگر (جاوید ڈار):  سرینگر میں بدھ کو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) صدر محبوبہ مفتی نے نوجوانوں کی قیادت میں جاری احتجاجی مظاہروں کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ "نوجوان نسل نے خوف پر قابو پاتے ہوئے اور مشکل حالات کے باوجود اپنی آواز بلند کرکے جمہوریت کی حقیقی روح کا مظاہرہ کیا ہے۔"
سرینگر میں  ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا  کہ وہ جاری تحریک کے دوران جرأت کا مظاہرہ کرنے والی جن زی (Gen Z) نسل کو سلام پیش کرتی ہیں۔
جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے حالیہ بیانات پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے محبوبہ نے سوال کیا کہ نیشنل کانفرنس مضبوط انتخابی مینڈیٹ حاصل کرنے کے باوجود پی ڈی پی کو مسلسل نشانہ کیوں بنا رہی ہے؟  انہوں نے کہا: "ان کے پاس 50 ارکان اسمبلی اور وزیر اعلیٰ کا دفتر ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان کی توجہ پی ڈی پی پر ہی کیوں مرکوز ہے۔ وہ صرف یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جموں و کشمیر کا مسئلہ صرف ریاستی حیثیت کی بحالی تک محدود ہے۔"
سابق وزیراعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا کہ انہوں نے جموں و کشمیر کے آئینی اور سیاسی مسائل پر متحدہ سیاسی حکمت عملی تشکیل دینے کے لیے کل جماعتی اجلاس بلانے کی تجویز دی تھی، تاہم ان کے مطابق اس اقدام کو آگے نہیں بڑھایا گیا۔
محبوبہ نے دفعہ 370 کے معاملے پر نیشنل کانفرنس کے موقف پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ "اگر پارٹی اب یہ سمجھتی ہے کہ دفعہ 370 بحال نہیں کی جاسکتی تو اسے وضاحت کرنی چاہیے کہ اس کی بحالی کو انتخابی منشور میں کیوں شامل کیا گیا تھا۔
پی ڈی پی کے موقف کو دہراتے ہوئے محبوبہ نے کہا کہ صرف ریاستی حیثیت کی بحالی کا مطالبہ کافی نہیں ہے اور جموں و کشمیر کے وسیع تر سیاسی مباحثے میں دفعہ 370 اور دفعہ 35A سمیت آئینی حقوق کی بحالی کو بھی شامل رہنا چاہیے۔

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TAGGED:

MEHBOOBA MUFTI
OMAR ABDULLAH
STATEHOOD PROTEST
ARTICLE 370
MEHBOOBA MUFTI QUESTIONS OMAR

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ETV Bharat Urdu Team

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