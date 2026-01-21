جنوبی کشمیر میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی، آئی ای ڈی کو بنایا گیا ناکارہ - KASHMIR IED DIFFUSED
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : January 21, 2026 at 6:26 PM IST
شوپیاں : جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع میں جموں کشمیر پولیس، فوج کی 44 راشٹریہ رائفلز اور سی آر پی ایف کی مشترکہ ٹیم نے ایک مخصوص اطلاع پر عمل کرتے ہوئے دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد (آئی ای ڈی) برآمد کرکے اسے بروقت ناکارہ بنا دیا۔
یوم جمہوریہ، 26جنوری سے قبل سیکورٹی ایجنسیز کی یہ کارروائی انتہائی اہم ہے اور اسے ناکارہ بنائے جانے سے ایک بڑے جانی و مالی نقصان کا خدشہ بھی ٹل گیا۔
ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ آونیرہ، زینہ پورہ کے باغاتی علاقے میں آئی ای ڈی کی خفیہ مگر مصدقہ اطلاع موصول ہوتے ہی سیکورٹی ایجنسیز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔
تلاشی کارروائی کے دوران باغات میں انہیں ایک آئی ای ڈی کا پتہ لگا جس کے بعد بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ماہر ٹیم نے آئی ای ڈی کو ناکارہ بنا کر ایک ممکنہ سانحے کو ٹال دیا۔
شوپیاں : جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع میں جموں کشمیر پولیس، فوج کی 44 راشٹریہ رائفلز اور سی آر پی ایف کی مشترکہ ٹیم نے ایک مخصوص اطلاع پر عمل کرتے ہوئے دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد (آئی ای ڈی) برآمد کرکے اسے بروقت ناکارہ بنا دیا۔
یوم جمہوریہ، 26جنوری سے قبل سیکورٹی ایجنسیز کی یہ کارروائی انتہائی اہم ہے اور اسے ناکارہ بنائے جانے سے ایک بڑے جانی و مالی نقصان کا خدشہ بھی ٹل گیا۔
ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ آونیرہ، زینہ پورہ کے باغاتی علاقے میں آئی ای ڈی کی خفیہ مگر مصدقہ اطلاع موصول ہوتے ہی سیکورٹی ایجنسیز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔
تلاشی کارروائی کے دوران باغات میں انہیں ایک آئی ای ڈی کا پتہ لگا جس کے بعد بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ماہر ٹیم نے آئی ای ڈی کو ناکارہ بنا کر ایک ممکنہ سانحے کو ٹال دیا۔