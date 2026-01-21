ETV Bharat / Videos

جنوبی کشمیر میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی، آئی ای ڈی کو بنایا گیا ناکارہ - KASHMIR IED DIFFUSED

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
شوپیاں میں آئی ای ڈی کو بنایا گیا ناکارہ (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 21, 2026 at 6:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

شوپیاں : جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع میں جموں کشمیر پولیس، فوج کی 44 راشٹریہ رائفلز اور سی آر پی ایف کی مشترکہ ٹیم نے ایک مخصوص اطلاع پر عمل کرتے ہوئے دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد (آئی ای ڈی) برآمد کرکے اسے بروقت ناکارہ بنا دیا۔

یوم جمہوریہ، 26جنوری سے قبل سیکورٹی ایجنسیز کی یہ کارروائی انتہائی اہم ہے اور اسے ناکارہ بنائے جانے سے ایک بڑے جانی و مالی نقصان کا خدشہ بھی ٹل گیا۔

ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ آونیرہ، زینہ پورہ کے باغاتی علاقے میں آئی ای ڈی کی خفیہ مگر مصدقہ اطلاع موصول ہوتے ہی سیکورٹی ایجنسیز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔  

تلاشی کارروائی کے دوران باغات میں انہیں ایک آئی ای ڈی کا پتہ لگا جس کے بعد بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ماہر ٹیم نے آئی ای ڈی کو ناکارہ بنا کر ایک ممکنہ سانحے کو ٹال دیا۔

شوپیاں : جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع میں جموں کشمیر پولیس، فوج کی 44 راشٹریہ رائفلز اور سی آر پی ایف کی مشترکہ ٹیم نے ایک مخصوص اطلاع پر عمل کرتے ہوئے دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد (آئی ای ڈی) برآمد کرکے اسے بروقت ناکارہ بنا دیا۔

یوم جمہوریہ، 26جنوری سے قبل سیکورٹی ایجنسیز کی یہ کارروائی انتہائی اہم ہے اور اسے ناکارہ بنائے جانے سے ایک بڑے جانی و مالی نقصان کا خدشہ بھی ٹل گیا۔

ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ آونیرہ، زینہ پورہ کے باغاتی علاقے میں آئی ای ڈی کی خفیہ مگر مصدقہ اطلاع موصول ہوتے ہی سیکورٹی ایجنسیز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔  

تلاشی کارروائی کے دوران باغات میں انہیں ایک آئی ای ڈی کا پتہ لگا جس کے بعد بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ماہر ٹیم نے آئی ای ڈی کو ناکارہ بنا کر ایک ممکنہ سانحے کو ٹال دیا۔

For All Latest Updates

TAGGED:

IED DIFFUSED IN SHOPIAN
KASHMIR IED
کشمیر آئی ای ڈی
KASHMIR IED DIFFUSED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

اسی موضوع پر

A book on Kashmir that has sparked a new debate Urdu News

کشمیر پر ایک کتاب کا اجرا، جس نے ایک نئی بحث چھیڑ دی

January 21, 2026 at 5:34 PM IST
jodhpur handicrafts made from old bullock cart in artifacts fair 2026 featured in several foreign film series Urdu News

'وراثت' کو ملی ایک نئی شناخت، بیرون ملک مانگ بڑھی، اب مقامی مارکیٹ میں کھپت بڑھی

January 20, 2026 at 4:59 PM IST
جموں کشمیر، یوم جمہوریہ سے قبل سیکیورٹی انتظامات سخت، جامہ تلاشی جاری

جموں کشمیر، یوم جمہوریہ سے قبل سیکیورٹی انتظامات سخت، جامہ تلاشی جاری

January 20, 2026 at 3:21 PM IST
patna nandu ki kachori shop that has been customer favorite since 1914 Urdu News

پانچ روپیے کی کچوری میں آتا ہے سو سال پرانا ذائقہ

January 20, 2026 at 1:35 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.