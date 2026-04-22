ہائیگام ویٹ لینڈ میں چار لاکھ سے زائد مہمان پرندوں کی آمد - KASHMIR AVIAN GUESTS

ہائیگام ویٹ لینڈ میں چار لاکھ سے زائد مہمان پرندوں کی آمد

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 22, 2026 at 5:08 PM IST

سوپور: شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کی معروف آبی پناہ گاہ "ہائگام ویٹ لینڈ" میں رواں سیزن لاکھوں مہمان پرندے وارد ہوئے۔ ریجنل وائلڈ لائف وارڈن کشمیر، توحید احمد دیوا نے کہا کہ کشمیر میں آنے والے پندرہ لاکھ سے بھی زائد موسمی پرندوں کے ایک بڑے حصہ نے ہائیگام ویٹ لینڈ میں قیام کیا۔

تفصیلات فراہم کرتے ہوئے انہوں نے کہا سالانہ مردم شماری کے دوران چار لاکھ سے بھی زائد پرندوں کی ریکارڈ انٹری کی گئی تاہم ان کے مطابق حتمی رپورٹ دو ماہ بعد شائد کی جائے گی۔

انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہائیگام ویٹ لینڈ پوری طرح سے تجاوزات سے پاک ہے جبکہ دو بڑے پروجیکٹس بھی زیر غور ہے جن کی منظوری اور فنڈنگ کے بعد ان پر کام کیا جائے گا۔

