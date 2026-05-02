ترال میں بجلی ترسیلی لائن گرنے سے گھوڑا ہلاک - HORSE ELECTROCUTED IN KASHMIR

ترال میں بجلی ترسیلی لائن گرنے سے گھوڑا ہلاک (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : May 2, 2026 at 9:00 PM IST

پلوامہ : ضلع پلوامہ کے شاجن، ترال علاقے دوران شب بجلی کی ایک ترسیلی لاین گرنے سے گھوڑا ہلاک ہو گیا ہے۔ جبکہ گھوڑے کے مالک کا دعویٰ ہے کہ وہ اس حادثہ میں بال بل بچ گئے۔ 

انہوں نے اس حادثہ کے لیے محکمہ بجلی کو راست تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ علاقے میں بجلی کا ترسیلی نظام پوری طرح سے خستہ حالی کا شکار ہے تاہم اس کے باوجود محکمہ غفلت شعاری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔

متاثرہ سمیت مقامی شہریوں نے معاوضہ کا مطالبہ کیا ہے وہیں انہوں نے محکمہ بجلی کے خلاف کارروائی کی بھی اپیل کی ہے۔ ادھر، محکمہ بجلی نے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ضمن میں کیس درج کر لیا گیا ہے۔

پلوامہ : ضلع پلوامہ کے شاجن، ترال علاقے دوران شب بجلی کی ایک ترسیلی لاین گرنے سے گھوڑا ہلاک ہو گیا ہے۔ جبکہ گھوڑے کے مالک کا دعویٰ ہے کہ وہ اس حادثہ میں بال بل بچ گئے۔ 

انہوں نے اس حادثہ کے لیے محکمہ بجلی کو راست تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ علاقے میں بجلی کا ترسیلی نظام پوری طرح سے خستہ حالی کا شکار ہے تاہم اس کے باوجود محکمہ غفلت شعاری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔

متاثرہ سمیت مقامی شہریوں نے معاوضہ کا مطالبہ کیا ہے وہیں انہوں نے محکمہ بجلی کے خلاف کارروائی کی بھی اپیل کی ہے۔ ادھر، محکمہ بجلی نے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ضمن میں کیس درج کر لیا گیا ہے۔

HORSE ELECTROCUTED IN KASHMIR

ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

