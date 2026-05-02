ترال میں بجلی ترسیلی لائن گرنے سے گھوڑا ہلاک - HORSE ELECTROCUTED IN KASHMIR
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 2, 2026 at 9:00 PM IST
پلوامہ : ضلع پلوامہ کے شاجن، ترال علاقے دوران شب بجلی کی ایک ترسیلی لاین گرنے سے گھوڑا ہلاک ہو گیا ہے۔ جبکہ گھوڑے کے مالک کا دعویٰ ہے کہ وہ اس حادثہ میں بال بل بچ گئے۔
انہوں نے اس حادثہ کے لیے محکمہ بجلی کو راست تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ علاقے میں بجلی کا ترسیلی نظام پوری طرح سے خستہ حالی کا شکار ہے تاہم اس کے باوجود محکمہ غفلت شعاری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔
متاثرہ سمیت مقامی شہریوں نے معاوضہ کا مطالبہ کیا ہے وہیں انہوں نے محکمہ بجلی کے خلاف کارروائی کی بھی اپیل کی ہے۔ ادھر، محکمہ بجلی نے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ضمن میں کیس درج کر لیا گیا ہے۔
