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پلوامہ میں ہائی ڈینسٹی سیب کی چنائی کا سیزن شروع - HIGH DENSITY APPLE HARVESTING

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پلوامہ میں ہائی ڈینسٹی سیب کی چنائی کا سیزن شروع (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 1, 2026 at 5:54 PM IST

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پلوامہ (سید عادل مشتاق) : جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں ہائی ڈینسٹی سیب کی چنائی کا سیزن شروع ہو چکا ہے اور باغات میں کسان درختوں سے سیب اتارنے میں مشغول نظر آ رہے ہیں۔

پلوامہ کے کسانوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں اس بار بہتر پیداوار رہی اور انہیں مارکیٹ میں بہتر قیمت ملنے کی بھی امید ہے۔

سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس سال تقریباً 700 ہیکٹر اراضی پر ضلع میں ہائی ڈینسٹی سیب کی کاشت کی گئی اور اس میں ہر گزرتے برس اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ پیدوار میں اضافہ کے لیے کسانوں کی ہر ممکن مدد کی جا رہی ہے تاکہ ان کی آمدن میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکے۔

پلوامہ (سید عادل مشتاق) : جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں ہائی ڈینسٹی سیب کی چنائی کا سیزن شروع ہو چکا ہے اور باغات میں کسان درختوں سے سیب اتارنے میں مشغول نظر آ رہے ہیں۔

پلوامہ کے کسانوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں اس بار بہتر پیداوار رہی اور انہیں مارکیٹ میں بہتر قیمت ملنے کی بھی امید ہے۔

سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس سال تقریباً 700 ہیکٹر اراضی پر ضلع میں ہائی ڈینسٹی سیب کی کاشت کی گئی اور اس میں ہر گزرتے برس اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ پیدوار میں اضافہ کے لیے کسانوں کی ہر ممکن مدد کی جا رہی ہے تاکہ ان کی آمدن میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکے۔

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TAGGED:

APPLE HARVESGING
KASHMIR HORTICULTURE
KASHMIR FARMERS
کشمیر سیب
HIGH DENSITY APPLE HARVESTING

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