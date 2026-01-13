سیاحتی مقام گلمرگ میں ہیلی سروز بحال - GULMARG HELICOPTER SERVICE
Published : January 13, 2026 at 12:33 PM IST
گلمرگ : سیاحت کو فروغ دینے اور سکی ریزارٹ گلمرگ کے بالائی علاقوں تک رسائی کو بہتر اور آسان بنانے کے لیے گلمرگ میں ہیلی اسکینگ خدمات پھر سے شروع کی گئی ہیں۔
سکی ریزارٹ میں ہیلی کاپٹر سروسز پھر سے شروع ہونے پر حکام کو خطے میں سیاحت کی بحالی کی امید ہیں، وہیں سیاح ہیلی سروسز سے محظوظ ہو رہے ہیں۔
ہیلی خدمات کا افتتاح ایم ایل اے گلمرگ، ایم ایل اے حضرت بل سلمان علی ساگر اور گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی (جی ڈی اے) کے عہدیداروں کی موجودگی میں ہوا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہیلی خدمات سے سیاحوں کو سنشائن پیک اور افروٹ پہاڑیوں جیسے بالائی علاقوں تک آسان رسائی حاصل ہوگی اور گلمرگ میں ان کا قیام یادگار بنے گا۔ وہیں انہوں نے گلمرگ میں سکی خدمات کو عالمی معیار کے مطابق بنانے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔
