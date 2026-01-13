ETV Bharat / Videos

سیاحتی مقام گلمرگ میں ہیلی سروز بحال - GULMARG HELICOPTER SERVICE

سیاحتی مقام گلمرگ میں ہیلی سروز بحال (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 13, 2026

1 Min Read
گلمرگ : سیاحت کو فروغ دینے اور سکی ریزارٹ گلمرگ کے بالائی علاقوں تک رسائی کو بہتر اور آسان بنانے کے لیے گلمرگ میں ہیلی اسکینگ خدمات پھر سے شروع کی گئی ہیں۔

سکی ریزارٹ میں ہیلی کاپٹر سروسز پھر سے شروع ہونے پر حکام کو خطے میں سیاحت کی بحالی کی امید ہیں، وہیں سیاح ہیلی سروسز سے محظوظ ہو رہے ہیں۔  

ہیلی خدمات کا افتتاح ایم ایل اے گلمرگ، ایم ایل اے حضرت بل سلمان علی ساگر اور گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی (جی ڈی اے) کے عہدیداروں کی موجودگی میں ہوا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہیلی خدمات سے سیاحوں کو سنشائن پیک اور افروٹ پہاڑیوں جیسے بالائی علاقوں تک آسان رسائی حاصل ہوگی اور گلمرگ میں ان کا قیام یادگار بنے گا۔ وہیں انہوں نے گلمرگ میں سکی خدمات کو عالمی معیار کے مطابق بنانے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔

HELI SERVICE GULMARG
SKI RESORT OF KASHMIR
GULMARG SKIING
گلمرگ سکینگ
GULMARG HELICOPTER SERVICE

ETV Bharat Urdu Team

ایڈیٹر کی پسند

