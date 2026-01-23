ETV Bharat / Videos

خطہ چناب کے آر پار برفباری

خطہ چناب کے آر پار برفباری

Published : January 23, 2026 at 6:51 PM IST

شوپیاں (شاہد ٹاک) : وادی کشمیر سمیت خطہ چناب اور پیر پنجال میں جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب ہوئی تازہ برفباری کے باعث شہر و گام میں عام اور کاروباری زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ سڑکوں پر پانی اور پھسلن کے سبب راہگیروں کو آمد و رفت میں سخت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔  

شوپیاں سمیت شمالی اور جنوبی کشمیر کے دیگر اضلاع میں بھی برفباری ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ بالائی علاقوں میں بھاری ہوئی ہے۔

برفباری کے ساتھ ہی وادی کے متعدد دور دراز علاقوں میں بجلی کا نظام مکمل طور پر متاثر ہو گیا ہے۔ جمعرات کی رات سے جاری بجلی کٹوتی کے باعث کئی علاقوں میں گھپ اندھیرا چھایا ہوا ہے، جس سے عوامی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔

عوام نے حکومت اور متعلقہ محکموں سے مطالبہ کیا ہے کہ اہم شاہراہوں اور اندرونی سڑکوں پر فوری طور پر برف ہٹائی جائے اور بجلی کی بحالی کو یقینی بنایا جائے تاکہ لوگوں کو درپیش مشکلات میں کچھ حد تک کمی لائی جا سکے۔

SHOPIAN SNOWFALL
CHENAB SNOWFALL
SNOW DISRUPTS LIFE
کشمیر برفباری
KASHMIR SNOWFALL

ETV Bharat Urdu Team

ایڈیٹر کی پسند

