خطہ چناب کے آر پار برفباری - KASHMIR SNOWFALL
Published : January 23, 2026 at 6:51 PM IST
شوپیاں (شاہد ٹاک) : وادی کشمیر سمیت خطہ چناب اور پیر پنجال میں جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب ہوئی تازہ برفباری کے باعث شہر و گام میں عام اور کاروباری زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ سڑکوں پر پانی اور پھسلن کے سبب راہگیروں کو آمد و رفت میں سخت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
شوپیاں سمیت شمالی اور جنوبی کشمیر کے دیگر اضلاع میں بھی برفباری ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ بالائی علاقوں میں بھاری ہوئی ہے۔
برفباری کے ساتھ ہی وادی کے متعدد دور دراز علاقوں میں بجلی کا نظام مکمل طور پر متاثر ہو گیا ہے۔ جمعرات کی رات سے جاری بجلی کٹوتی کے باعث کئی علاقوں میں گھپ اندھیرا چھایا ہوا ہے، جس سے عوامی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔
عوام نے حکومت اور متعلقہ محکموں سے مطالبہ کیا ہے کہ اہم شاہراہوں اور اندرونی سڑکوں پر فوری طور پر برف ہٹائی جائے اور بجلی کی بحالی کو یقینی بنایا جائے تاکہ لوگوں کو درپیش مشکلات میں کچھ حد تک کمی لائی جا سکے۔
